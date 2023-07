Gloednieuw laboratorium voor Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis

Na ruim een jaar intensief verbouwen en de installatie van een hightech robotstraat vol apparatuur voor laboratoriumonderzoek, is het dan eindelijk zo ver: het Klinisch Chemisch Laboratorium van Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis is totaal vernieuwd. Onlangs werd het nieuwe lab in gebruik genomen. Met de nieuwste apparatuur en technieken kan er volgens het ziekenhuis nog betere kwaliteit geleverd worden.

“In ons Klinisch Chemisch Laboratorium worden bloedmonsters en urinemonsters van patiënten op diverse manieren getest”, vertelt teammanager Jeannette van Helvoort. “Er was behoefte aan meer ruimte en nieuwe apparatuur. In 2021 maakten we de eerste plannen voor de verbouwing om het volledige laboratorium onder handen te nemen. In juni 2022 ging de verbouwing van start en die had aardig wat voeten in de aarde. Er werd namelijk 24/7 doorgewerkt.”

Hightech robotstraat

“Van plafond tot elektra en van indeling tot klimaatsysteem: echt álles is vernieuwd ”, vult klinisch chemicus Leendert Mostert aan. “We hebben er ook vierkante meters bijgekregen, zodat het lab praktischer kon worden ingedeeld. Eind vorig jaar werd een hightech robotstraat geïnstalleerd, waaraan zo’n tien nieuwe apparaten voor laboratoriumonderzoek gekoppeld zijn.” “De bloedbuisjes worden nu volledig geautomatiseerd getransporteerd naar verschillende zogeheten ‘analysers’ waar ze worden geanalyseerd,” zegt klinisch chemicus Leonie van der Heul. “Deze nieuwe apparatuur en betere technieken stellen ons in staat om onze kwaliteit nog verder te verbeteren. Patiënten merken dat onder andere aan het feit dat het resultaat van hun onderzoek vaak eerder bekend is.”

Met het vernieuwde laboratorium is het ziekenhuis klaar voor de toekomst en is een kwaliteitsslag gemaakt in de zorg voor patiënten in de regio. En daar zijn het ziekenhuis en het team van het lab enorm trots op.



Door Internetredactie FlakkeeNieuws