Goede buren en cadeau's voor statushouders Dirksland

De statushouders in de opvang in het voormalig gemeentehuis van Dirksland worden steeds meer opgenomen in de gemeenschap. Zo komen er regelmatig buurtgenoten langs om kennis te maken met hun nieuwe buren. Afgelopen week brachten buren zelfs een sjoelbak voor de bewoners om zich mee te vermaken.

Groentehandelaar Pieter Struijk bracht voor iedere bewoner een tas met lekkernijen. Dit maakte diepe indruk op de bewoners, schrijft coördinator Halife Öztürk op zijn LinkedIn: "Juist tijdens de feestdagen, een tijd die voor velen symbool staat voor familie, tradities en samenzijn, kunnen kleine gebaren een groot verschil maken. Voor onze bewoners, die vaak ver van huis en familie zijn, bracht dit gebaar niet alleen vreugde, maar ook een gevoel van welkom en verbondenheid in een voor hen nieuwe omgeving. Het herinnert hen eraan dat ze onderdeel zijn van een gemeenschap die hen ziet, waardeert en ondersteunt."

Er zijn meer inwoners van Goeree-Overflakkee die de bewoners steun en warmte bieden als vrijwilliger of met geschenken. Dit wordt erg gewaardeerd. "Jullie maken niet alleen de feestdagen mooier, maar laten ook zien dat een liefdevolle en betrokken gemeenschap een lichtpuntje kan zijn in het leven van een ander," schrijft Halife Öztürk. "In een wereld die vaak verdeeld lijkt, zijn het juist de momenten van verbinding die ons dichter bij elkaar brengen."



Door Internetredactie Omroep Archipel