Basisschoolkinderen ontdekken het leven in de Noordzee

Basisschool Ollie B. Bommel in De Bommel is ingegaan op een uitnodiging om les te krijgen van ervaren en enthousiaste natuurgidsen, strandonderzoekers en natuurliefhebbers. Aanleiding is de zorgwekkende achteruitgang van het leven in de Noordzee. Het is daarom van groot belang dat deze zee sterk en levendig blijft. De bewustwording begint bij de kinderen van groep 7 en 8 – want wie jong leert, draagt later beter zorg voor de natuur. "We gaan regelmatig buiten op pad en deze zeeles is er één van," zegt Lisette Kiesenberg, leerkracht van groep 7 en 8. "De kinderen gaan vaak naar het strand, maar niet in deze hoedanigheid."

Door Ron Broekhart

Bewustwording

Omdat het leven in de Noordzee de laatste jaren achteruitgaat, zet ARK Rewilding Nederland, met steun van het Wereld Natuurfonds, zich in om de Noordzeenatuur weer sterk en levendig te maken. Het belang daarvan uitleggen begint bij kinderen: als zij leren hoe belangrijk de Noordzee is en wat voor schatkamer die eigenlijk vormt, is de kans op succes in de toekomst een stuk groter. "We willen de kinderen graag bewust maken van hoe belangrijk de Noordzee voor ons is: hoe we ervoor moeten zorgen, maar ook hoe we ervan kunnen genieten," vertelt Digna Mielard van ARK Rewilding Nederland. "We leren ze elke keer weer iets nieuws," vult haar collega Hester Loeff aan.

Je leert wat er in de Noordzee leeft

Voor het derde jaar op rij zijn basisscholen uitgenodigd voor de gratis Zeelessen, en dit jaar is er plek voor maar liefst 15 scholen. "De les is leerzaam en aan de andere kant vinden de meesten uit de klas het ook leuk," vertelt Mick Breesnee, leerling van groep 7. "Je leert er veel van, en dan weet je meteen wat er in de Noordzee leeft," vult Mara van Helleman, leerling uit groep 8, aan. "Ik wist bijvoorbeeld niet hoe groot zeehonden kunnen worden," sluit Mick af.

De laatste Zeelessen vinden plaats in juni. De meeste scholen op Schouwen-Duiveland en Goeree-Overflakkee die zich hadden aangemeld, hebben inmiddels al een aantal lessen gevolgd.

