Drie gewonden bij ongeval N57 Brouwersdam

Meerdere eenheden van zowel politie, ambulance als brandweer werden vrijdagochtend 13 juni 2025 ter plaatse gevraagd op de N57 ter hoogte van de Brouwersdam. Daar had een ongeval plaatsgevonden met twee personenwagens waarbij drie personen gewond zijn geraakt.

Twee slachtoffers hadden ernstige verwondingen en zijn daarom met spoed naar het ziekenhuis vervoerd. Een van de slachtoffers zat bekneld en moest door brandweerlieden worden bevrijd. Het derde slachtoffer had lichte verwondingen en heeft het voertuig zelf kunnen verlaten. Forensische Opsporing Verkeer heeft onderzoek verricht naar de toedracht van het ongeval. De politie heeft beide voertuigen geborgen. De weg is inmiddels weer open.

Door Internetredactie Omroep Archipel