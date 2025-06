Man uit Ooltgensplaat slachtoffer van oplichting: politie deelt beelden

Een 59-jarige man uit Ooltgensplaat is op Koningsdag 2025 slachtoffer geworden van een geraffineerde vorm van oplichting. Hij verloor daarbij niet alleen 1.500 euro aan contant geld, maar ook waardevolle gouden sieraden. De politie heeft beelden vrijgegeven van een verdachte en roept getuigen op zich te melden.

Het slachtoffer ontving op Koningsdag een sms waarin werd gewaarschuwd voor een poging tot frauduleuze afschrijving van zijn bankrekening. In het bericht, zogenaamd afkomstig van de Regiobank, werd hem verzocht contact op te nemen via een zogenaamd alarmnummer. In werkelijkheid kreeg de man een oplichter aan de lijn.

Dreigende berichten en bezoek aan huis

De nepmedewerker van de bank wist het slachtoffer dusdanig te manipuleren dat hij in paniek raakte. Kort na het telefoongesprek ontving de man sms’jes met dreigende taal, waarin werd gesuggereerd dat er 2.000 euro van zijn rekening zou verdwijnen als hij niet handelde. Vervolgens werd hem gevraagd om zijn betaalpas, pincode en zelfs zijn kostbaarheden af te geven aan een ‘bankmedewerker’ die langs zou komen om alles zogenaamd veilig te stellen.

De man gaf de spullen af aan een koerier die zich voordeed als medewerker van de bank. Niet veel later werd er in zowel Willemstad als Den Bommel geld van zijn rekening opgenomen bij geldautomaten van Geldmaat.

Politie zoekt verdachte(n)

De politie beschikt over camerabeelden van de verdachte die geld opnam en van de persoon die de kostbaarheden bij het slachtoffer ophaalde. Het is mogelijk dat het om dezelfde man gaat. Bureau Rijnmond heeft de beelden gedeeld in de hoop dat iemand de verdachte herkent.

Wie informatie heeft over deze zaak of de persoon op de beelden herkent, wordt verzocht contact op te nemen met de politie via 0800-8844 of anoniem via Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000.

Tip de redactie

Heb je nieuws voor ons? Of het nu gaat om een leuk verhaal, een opmerkelijk bericht, iets dat speelt in de buurt of als je politie of andere hulpdiensten ergens ziet: laat het ons weten! Mail naar redactie@omroeparchipel.nl, bel naar 0187-682630 of stuur een WhatsAppje naar 0187-609512.



Door Internetredactie Omroep Archipel