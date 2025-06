Ouddorp Duin Pad geopend: speelroute voor jong en oud

“Drie, twee, één, hierbij is het Ouddorp Duin Pad geopend”, riepen de Westhoek leerlingen Bengt en Senna door de microfoon tijdens de opening op woensdag 11 juni 2025. Meteen daarop renden en klauterden de leerlingen van groep 7 en 8 van OBS De Westhoek over het nieuwe uitdagende Ouddorp Duin Pad met maar liefst 22 toestellen.

Deze nieuwe speellocatie is een sport- en speelroute die van het sportbos van Ouddorp Duin, via Landal Strandresort Ouddorp Duin tot aan Vakantiepark De Klepperstee loopt. Het is een pad wat kinderen, families, maar ook volwassenen kunnen volgen om te sporten, te spelen en te ontdekken. De route is aangelegd door Deuvi, Yalp en Eibe met een subsidie van de Provincie Zuid-Holland.

De realisatie van de route kwam voort uit een wens om het openbare gebied van Ouddorp Duin verder uit te breiden met sport- en speeltoestellen die ook voor oudere kinderen en volwassenen leuk zijn. In het sportbos, waar de pumptrack en het voet- en basketbalveld al ligt, is een uitdagende stormbaan aangelegd. Verderop het parcours zijn meer speel- en sporttoestellen, maar ook een blotevoetenpad en houten reuze insecten om op te klimmen. De route is dus bedoeld voor kleine- en grote kinderen, voor families, maar ook voor volwassenen die op zoek zijn naar een leuke bootcamptraining in de natuur. In de zomervakantie zullen er op Ouddorp duin ook familiebootcamptrainingen georganiseerd worden.

Nadat de 50 leerlingen uitgeklommen waren op de stormbaan moesten ze een stuk rennen om wat evenwichtstoestellen en wiebelbruggen te trotseren. Vervolgens koersten ze verder langs de Vrijheidsweg richt Vakantiepark De Klepperstee. Bij de rotonde daar staat een uitdagende powerbrug met fitnestoestellen. Hier stond het SportTeam van de gemeente de kinderen al op te wachten voor een uitdagende work-out.

Vervolgens liepen de kinderen over het blotevoetenpad, klommen ze op de reuze insecten en deden ze nog een paar sit-ups bij de sporttoestellen op het Landal Park. Na ruim een half uur rennen, klimmen, klauteren en sporten kwamen de kinderen aan bij de finish voor een welverdiende appelflap en wat drinken.

Het Ouddorp Duin Pad is publiek toegankelijk en kan je overal op het parcours starten.

Door Internetredactie Omroep Archipel