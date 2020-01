Goederenhub Goeree-Overflakkee van start

Na maanden van voorbereiding en vele gesprekken is het dan eindelijk zover. De Goederenhub Goeree-Overflakkee is van start gegaan. Op maandag 6 januari 2019 werden de eerste pakketten volledig elektrisch vervoerd over het eiland. In het komende jaar richt de Goederenhub zich op het perfectioneren van de diensten en uitbreiding van het aantal klanten.

Over de Goederenhub

Bedrijven in het werkgebied van Goeree-Overflakkee kunnen hun in- en uitgaande goederenstroom via de hub laten verlopen. Door deze stromen in Oude-Tonge en in een later stadium in Stellendam op te vangen voorkomen ze veel vervuilende ritjes over ons eiland. Ook bieden ze ondernemers aanvullende diensten, zoals bijvoorbeeld de mogelijkheid om een deel van hun voorraad op te slaan bij de Goederenhub. Wel zo handig als je zelf weinig opslagmogelijkheden hebt.

Bij een eerste kennismakingsgesprek inventariseren ze de behoefte en brengen vervolgens een offerte uit. De Goederenhub begint klein, maar uit de gesprekken die ze de afgelopen periode hebben gevoerd blijkt veel belangstelling voor deze aanpak. Dit is erg belangrijk, aangezien de Goederenhub alleen kan slagen als lokale mensen en bedrijven meedoen. Dit is ook de reden waarom de Coöperatie Goederenhub GO is opgericht. Iedereen, particulieren en bedrijven, op Goeree-Overflakkee en omringende gemeenten kan lid worden.

ViaTim

De Goederenhub gaat ook aan de slag om het particuliere pakketvervoer schoner en efficiënter te maken. Hiervoor werken ze samen met ViaTim en hun ViaTim-punten. Iedereen die vaak thuis is, kan Viatim punt worden. Zo kun jij de hub in jouw wijk worden waar mensen uit de buurt hun pakketjes naar toe laten sturen om deze later op de dag op te halen. Hiervoor krijgt je uiteraard een vergoeding.

Op naar veel schone en efficiënte kilometers!

Wil je als bedrijf meer weten over wat de Goederenhub Goeree-Overflakkee voor jou kan betekenen? Neem dan contact op met Rien Buth via rien@ghgo.nl of bekijk de website www.ghgo.nl. Hier wordt ook de mogelijkheid geboden om lid te worden en daarmee dit initiatief te steunen.

Wil je als particulier het ViaTim-punt in jouw wijk worden? Kijk dan eens op www.viatim.nl