Goeree-Overflakkee bedankt zorg met streekpakket

Goeree-Overflakkee bedankt de zorg. Half januari 2021 krijgen ruim 4.500 mensen die werkzaam zijn in de zorg een streekpakket uitgereikt, om hen extra in het zonnetje te zetten voor al hun werk tijdens de coronapandemie.

De gemeente Goeree-Overflakkee heeft er bewust voor gekozen om deze actie op te zetten in de donkere en koude januarimaand. Er is besloten om grotere pakketten samen te stellen, zodat de teams/afdelingen samen ervan kunnen genieten. De pakketten gaan bijvoorbeeld naar de grotere zorginstellingen op ons eiland, thuiszorgorganisaties en huisartsen.

Bezorging

Burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman bracht woensdag 20 januari 2021 het eerste pakket naar Hernesseroord van stichting Zuidwester. De organisatie voor gehandicaptenzorg werd de afgelopen periode zwaar getroffen door het virus met veel besmettingen onder cliënten en medewerkers. Inmiddels is het aantal besmettingen daar gelukkig onder controle. “Ondanks alle maatregelen was de afgelopen periode de druk op de zorg groot en zagen we ook vermoeidheid onder het zorgpersoneel. Roosters konden met moeite gevuld worden, geplande zorg in het ziekenhuis moest worden uitgesteld. Dat laat zien hoe ernstig de situatie was en is”, aldus de burgemeester.

Wethouder Daan Markwat bezocht in Stellendam woonzorglocaties De Schaapskooij en Ons Nieuwe Thuis. Wethouder Peter Feller bracht een pakket bij Sjaloom Zorg. Wethouder Tea Both bedankte de medewerkers van De Geldershof persoonlijk en wethouder Berend Jan Bruggeman ging in Ooltgensplaat langs bij huisartsenpraktijk Boom en Driece. Ook raadsleden van verschillende partijen bezorgden de afgelopen dagen persoonlijk de streekpakketten. Uiteraard werden op alle locaties de coronamaatregelen in acht genomen.

Langste digitale slinger

Om te benadrukken dat we elkaar nodig hebben en hier samen doorheen komen is er een actie bedacht. Bij elk streekpakket zit een vlaggetjesslinger met echte Goereese/Flakkeesche teksten, besproken met dialectexpert Pau Heerschap. Bij elk pakket wordt de vraag gesteld een creatieve foto met de slinger te maken en voor woensdag 27 januari 2021 te sturen naar zorgactie@goeree-overflakkee.nl. Daarvan wordt een video gemaakt, die begin februari wordt gedeeld op de socialmediakanalen van de gemeente.

Koop lokaal

In het kader van #kooplokaal is geprobeerd de pakketten zo veel mogelijk met lokale producten te vullen. Het hoofdbestanddeel is fruit, afkomstig van landwinkel ’t Zand in Den Bommel en landwinkel Keizer in Stellendam. Ook zit er een blik pepermunt in van het Streekmuseum in Sommelsdijk, thee van TeaTag in Stad aan ’t Haringvliet, fruitsappen van Kwako in Ooltgensplaat en Van Kempen in Ouddorp, een chocoladereep van Silk&Chocolate in Middelharnis, kruukplaetjes van bakkerij Van Helden, bakkerij Koese en bakkerij Bienefelt en één of meerdere cakes van bakkerij Van der Spoel. De fruitkisten zijn geleverd door Auperlé in Oude-Tonge, verpakkingsmateriaal van Verpak De Jong in Middelharnis. De pakketten zijn met zorg en liefde ingepakt bij mens-ontwikkelbedrijf Webego en worden grotendeels bezorgd door Goederenhub GO.