Zaterdagavond 21 juni 2025 is op de rotonde Langeweg/Rottenburgseweg in Middelharnis een fietser gewond geraakt. Het ongeval vond plaats ter hoogte van de Langeweg, nabij de afslag richting de Rottenburgseweg.

Door Robin van Mourik

Voorbijgangers en medewerkers van het Rode Kruis boden eerste hulp aan het slachtoffer. De politie heeft de fiets van het slachtoffer thuisgebracht. Het slachtoffer is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis.

