Campings en recreatieparken horen bij het eiland. Maar hoe vitaal is deze sector, en waar liggen de kansen? De gemeente Goeree-Overflakkee laat het de komende maanden uitzoeken. Het college van burgemeester en wethouders stemde op 27 mei 2025 in met het onderzoeksvoorstel. De uitkomsten moeten helpen om het verblijfstoerisme op Goeree-Overflakkee verder te versterken.

Door Linda van der Klooster

Het onderzoek wordt uitgevoerd door het onderzoeksbureau Ginder uit ’s-Hertogenbosch, dat gespecialiseerd is in ruimtelijke economie, vrijetijdseconomie, toerisme en bedrijfsadvies. Onderzoekers van het bureau bezoeken deze maand verschillende recreatiebedrijven in de gemeente. Ze bezichtigen de terreinen en spreken met ondernemers over hun ervaringen en toekomstplannen. Zo willen ze inzicht krijgen in de kansen en uitdagingen van de sector.

Oorlog

De aandacht voor campings en recreatieparken is landelijk de afgelopen jaren toegenomen. De coronacrisis en de oorlog in Oekraïne hebben grote invloed gehad op de toeristische sector. Sommige verblijfsaccommodaties profiteerden van de veranderde omstandigheden, terwijl andere het moeilijker kregen. Ook de woningnood speelt een rol. Zo zijn er in het hele land discussies ontstaan over het omzetten van recreatiewoningen naar permanente bewoning en de effecten die dat met zich meebrengt. De provincie Zuid-Holland overweegt daarom een meer sturende rol te nemen bij nieuwe ontwikkelingen op het gebied van verblijfsrecreatie.

Volgens cijfers van het CBS uit 2022 telt Zuid-Holland jaarlijks zo’n 13,7 miljoen toeristische overnachtingen in logiesaccommodaties, zoals hotels, pensions, bed & breakfasts en campings. Daarmee staat de provincie landelijk op de tweede plek, achter Noord-Holland. Zeeland noteerde in 2022 ongeveer 12,6 miljoen overnachtingen.

Accenten

De resultaten van het onderzoek worden in het najaar verwacht en vormen de basis voor de nieuwe Recreatievisie van de gemeente. Goeree-Overflakkee volgt de landelijke ontwikkelingen, maar wil ook eigen accenten leggen. De kosten van het onderzoek worden betaald uit het budget voor ‘gebiedsgerichte aanpak en toeristische impulsen’. De gemeenteraad wordt per raadsbrief op de hoogte gehouden van het onderzoek.

