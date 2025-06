Wegens de NAVO-top die 24 en 25 juni 2025 plaatsvindt in Den Haag, gelden er tijdelijke beperkingen in het Nederlandse luchtruim. Zelfs boven Goeree-Overflakkee gelden er extra regels voor piloten en dronepiloten.

Door Linda van der Klooster

Ook Goeree-Overflakkee valt binnen een brede veiligheidszone die is ingesteld rond het centrum van Den Haag. De gevolgen zijn deze week al merkbaar. Dat staat te lezen op de website van de Rijksoverheid.

Trump

De top brengt een grote groep wereldleiders naar ons land, waaronder de Amerikaanse president Donald Trump. Er worden rond de 6.000 delegatieleden uit zo'n 45 landen verwacht. Dat zijn staatshoofden, ministers van Buitenlandse Zaken en ministers van Defensie. Ze gaan praten over het versterken van de gezamenlijke verdediging, met plannen voor een forse uitbreiding van lucht- en raketverdediging en hogere defensie-uitgaven, mogelijk tot vijf procent van het bruto binnenlands product. Ook de steun aan Oekraïne komt aan bod, net als de zorgen over de betrokkenheid van de Verenigde Staten. Daarnaast bespreken de lidstaten hoe ze hun defensie-industrie kunnen opschalen en hoe ze sneller troepen en materieel kunnen verplaatsen binnen Europa.

Voor de veiligheid van de kopstukken wordt het luchtruim rond Den Haag getransformeerd tot een van de strengst bewaakte stukken lucht van Europa. Vanaf dinsdag 18 juni zullen al extra regels in het luchtruim gelden. Die lopen door tot vrijdag 27 juni, met de strengste maatregelen rond de top zelf: van maandagmiddag 23 juni tot en met woensdagavond 25 juni.

Veiligheidsring

Inwoners van Goeree-Overflakkee zullen er waarschijnlijk weinig van merken. Toch is recreatief vliegen, zoals met sportvliegtuigjes, drones of zweefvliegtuigen, tijdelijk aan banden gelegd. Het eiland ligt net buiten de strengste zone rond Den Haag, maar wel binnen de bredere veiligheidsring van zo’n 93 kilometer.

In die zone gelden strikte regels. Zo mag klein luchtverkeer alleen de lucht in als daar expliciet toestemming voor is gegeven. Alleen politievluchten, traumahelikopters en andere hulpdiensten mogen, onder voorwaarden, gewoon doorvliegen.

Ook drones kunnen tijdelijk beter in de kast blijven liggen. Wie zich toch met zijn drone binnen de zone waagt, riskeert een flinke boete. De politie zal streng controleren en adviseert om vooraf goed te checken waar en wanneer er gevlogen mag worden. Dat kan bijvoorbeeld via platforms als GoDrone of Aeret.

Tip de redactie

Heb je nieuws voor ons? Of het nu gaat om een leuk verhaal, een opmerkelijk bericht, iets dat speelt in de buurt of als je politie of andere hulpdiensten ergens ziet: laat het ons weten! Mail naar redactie@omroeparchipel.nl, bel naar 0187-682630 of stuur een WhatsAppje naar 0187-609512.