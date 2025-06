In Dirksland bevindt zich een stichting die elke dag werkt aan ontmoeting, verbinding en maatschappelijke betrokkenheid: Stichting Verenigd in Kracht (SVIK). Wat begon met een vrijwilligersinitiatief om de leegstaande Victoriahal te benutten, is in de loop der jaren uitgegroeid tot een centrum vol activiteiten en samenwerkingen. “We zijn zeven dagen per week actief,” vertelt voorzitter Leo Soldaat in het radioprogramma Op de Hoagte. “En dat is geen overdrijving.”

Door Tim Hoek

De Victoriahal stond jarenlang grotendeels leeg, totdat een groep vrijwilligers – gesteund door de gemeente – het gebouw in beheer kreeg. SVIK ontstond uit het verlangen om mensen samen te brengen en de sociale samenhang in Dirksland te versterken. Inmiddels organiseert de stichting jaarlijks zo’n 750 activiteiten, goed voor ruim twee evenementen per dag. De variatie is groot: van bingo tot kookworkshops, van filmavonden tot kinderactiviteiten en van sport tot feestavonden.

Volgens Soldaat is de behoefte aan laagdrempelige ontmoetingsplekken onverminderd groot. “Er zijn mensen die geen aansluiting vinden bij bestaande verenigingen of kerken, of voor wie het lidmaatschap een financiële drempel is. Die vinden bij ons een plek waar ze wél mee kunnen doen.”

Luisterend oor

De stichting biedt ook een informele vorm van ondersteuning, zonder professionele zorgambities. “We zijn geen hulpverleners, maar soms is een luisterend oor al voldoende,” legt Soldaat uit. “Je hoort verhalen over eenzaamheid, armoede, schulden of gewoon het gevoel dat je nergens bij hoort. Dan is het al waardevol dat iemand je bij naam kent.” De toegankelijkheid is bewust laagdrempelig gehouden. Lidmaatschap is niet nodig en de kosten zijn laag. Dankzij samenwerking met lokale partners en donaties lukt het SVIK om activiteiten betaalbaar – en soms zelfs gratis – aan te bieden.

Vrijwilligers

De stichting draait volledig op de inzet van vrijwilligers: een groep van zo’n 75 mensen, onder wie een vast bestuur van tien personen, waarvan zeven vrouwen. “Die diversiteit is belangrijk,” zegt Soldaat. “We organiseren voor iedereen, dus ons team moet ook breed samengesteld zijn.” De organisatie vergt veel inzet, zeker voor Soldaat zelf. Op zijn 72ste is hij nog dagelijks actief in de Victoriahal. “Zolang ik het kan, ga ik door. Het is te belangrijk om los te laten.”

Samenwerking

SVIK werkt samen met lokale organisaties: scholen, kerken, sportverenigingen, voedselbank, Edukas, de Oranjevereniging en nog vele anderen. Een voorbeeld is de samenwerking met Nehemia GO, die sinds eind 2024 op zondagochtend samenkomsten houdt in de Victoriahal. Daarmee is het oorspronkelijke doel van ‘elke dag een activiteit’ officieel behaald. “Dat was ooit een droom,” zegt Soldaat. “En nu is het werkelijkheid.”

Ook met landelijke goede doelen worden verbindingen gelegd. Zo wordt samengewerkt met onder andere KiKa, Sophia Kinderziekenhuis, SOS Kinderdorpen en projecten in Burkina Faso. “We willen iets betekenen, dichtbij én ver weg.”

Niet concurreren

Toch gaat het niet vanzelf. Er is volgens Soldaat meer onderlinge afstemming nodig tussen organisatoren van evenementen op het eiland. “Het gebeurt te vaak dat drie of vier activiteiten tegelijk worden gepland, waardoor je elkaar publiek afsnoept. Als we meer samen optrekken, kunnen we meer bereiken.” Een recent voorbeeld is een feestavond van SVIK in de Victoriahal, die binnen twee uur was uitverkocht. “Er is animo genoeg, maar we moeten het goed spreiden.”

Gemeente

Over de samenwerking met de gemeente Goeree-Overflakkee is Soldaat ronduit positief. “Die mag ook eens genoemd worden. We krijgen veel vrijheid en vertrouwen, en dat is essentieel voor een vrijwilligersorganisatie.” Minder tevreden is hij over de rol van de veiligheidsregio. “De eisen die daar vandaan komen zijn vaak gebaseerd op Rotterdamse normen. Maar wij zijn Dirksland. Als je dat soort regels hier één-op-één toepast, is dat niet vol te houden voor vrijwilligers.”

Hoewel SVIK stevig geworteld is in Dirksland, blijft er werk aan de winkel. “We willen meer mensen bereiken die ons nog niet kennen,” besluit Soldaat. “Want het is voor iedereen. Echt iedereen.”

