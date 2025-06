Steeds meer inwoners van Goeree-Overflakkee krijgen bezoek van een energiecoach. Michel van Doorn is er zo een. Hij bezoekt huishoudens om te adviseren over energiebesparing, wooncomfort en subsidies. Met zijn werk bij de Energiebank Goeree-Overflakkee draagt hij bij aan een duurzamer eiland en helpt hij gezinnen met het terugdringen van hun energiekosten.

Door Tim Hoek

Een energiecoach is iemand die zich inzet voor duurzaamheid en het besparen van energie in woningen. Dit gebeurt vaak door een huisbezoek, waarbij samen met de bewoner wordt gekeken naar mogelijkheden om het energieverbruik te verminderen. Naast praktische tips over isolatie, verwarming en verlichting, informeert de coach ook over financiële regelingen en subsidies die beschikbaar zijn. Zo krijgt elke bewoner een helder overzicht van passende maatregelen.

Overkanter

Energiecoach Michel van Doorn is een zogenaamde ‘overkanter’ – hij komt oorspronkelijk uit Rotterdam en is na een omzwerving via Spijkenisse en Zuidland ruim vijftien jaar geleden op Goeree-Overflakkee neergestreken. "Ik ben echt verliefd geworden op het eiland," vertelt hij in het radioprogramma Op de Hoagte. Zijn liefde voor het eiland komt ook terug in zijn betrokkenheid bij de Energiebank, waar hij zich inzet voor inwoners die moeite hebben met het betalen van hun energierekening.

Financiële zorgen

De Energiebank Goeree-Overflakkee is een initiatief van de gemeente en de windcoöperatie Deltawind. Het doel is duidelijk: hulp bieden aan mensen die moeite hebben met hun energiekosten door energiebesparende maatregelen aan te reiken. Michel bezoekt inmiddels ruim 170 huishoudens. "We richten ons niet alleen op mensen in financiële nood, maar ook op zij die bewust willen besparen. Toch zoeken we vooral die groep die zich niet snel meldt, maar wel hulp kan gebruiken."

Verborgen armoede is een groot probleem, benadrukt Michel. Mensen houden vaak hun financiële zorgen verborgen, uit schaamte. De Energiebank wil deze drempel verlagen en met praktische adviezen mensen helpen hun kosten omlaag te brengen.

Praktische tips en bewustwording

Michel bespreekt tijdens zijn bezoeken vaak simpele, maar effectieve maatregelen. Zo helpt hij gezinnen met het gebruik van een douchtimer, die het watergebruik beperkt. “Met vijf minuten minder douchen bespaar je al snel 120 euro per jaar,” legt hij uit. Ook waarschuwt hij voor sluipverbruik van apparaten op stand-by, wat jaarlijks tientallen euro’s kost. Verder geeft hij advies over tochtstrips om warmte binnen te houden en het verstandig instellen van de cv-ketel. Deze eenvoudige tips kunnen het comfort verhogen en tegelijk de energierekening verlagen.

Hoewel het aantal mensen met energieproblemen helaas hoog blijft, toont Michel zich optimistisch. “Het is mooi om te zien dat mensen bewust worden en kleine stappen zetten die grote gevolgen hebben.” Met een mix van technische kennis, persoonlijke betrokkenheid en praktische ondersteuning wil hij bijdragen aan een duurzamer en leefbaarder Goeree-Overflakkee.

Om de drempel laag te houden, houdt Michel spreekuren in de bibliotheek van Middelharnis en werkt hij samen met lokale initiatieven zoals voedseluitgiftepunten. Zo kunnen mensen gemakkelijk binnenlopen met hun vragen over energie en financiën.

Wie vragen heeft of hulp wil bij het besparen van energie kan terecht op de website van de Energiebank Goeree-Overflakkee of tijdens de spreekuren in de bibliotheek Middelharnis (woensdagochtend 10:00-12:00 uur). Ook via samenwerking met lokale hulporganisaties is de energiebank bereikbaar.

Tip de redactie

