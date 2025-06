Dertig eilanders en overkanters uit 10 culturen maken samen de theatervoorstelling 'Niet Normaal!'. Dit stuk is gebaseerd op persoonlijke verhalen en ervaringen van alle deelnemers.

Door Linda van der Klooster

Niet Normaal! is een zogenoemde mozaïekvoorstelling met meerdere losse verhalen, muziek, theater en dans. De scènes zijn geschreven naar aanleiding van de verhalen van de acteurs tijdens de oefenavonden. “Wij nemen je mee langs herkenbare en confronterende situaties uit het dagelijks leven,” legt theatermaker Marije van der Knaap uit. “Wat voor de één vanzelfsprekend is, voelt voor de ander vreemd of zelfs onbegrijpelijk. De voorstelling raakt aan thema’s als reizen, afscheid, verlies, oordeel en thuiskomen.”

Teambuilding

Er doen dertig amateurs mee, onder wie ook statushouders en migranten. Samen komen ze uit tien verschillende culturen. Sinds april 2025 werken zij elke vrijdagavond aan het stuk, gebaseerd op hun eigen ervaringen. Voor ze begonnen, kenden de meesten elkaar nog niet. Door de mix van nationaliteiten spreken ze zelfs verschillende talen. Marije bracht hen bij elkaar met oefeningen en spellen die gericht waren op teambuilding. “Al snel ontstond er iets bijzonders. Mensen vertelden elkaar persoonlijke verhalen. Er werd samen gelachen en gehuild en zo ontstond uit herkenning verbondenheid. Zo groeide de groep van onbekenden uit tot een familie.”

Depressie

De band die de spelers met elkaar krijgen, kan niet onderschat worden, legt Marije uit. “Iemand zei dat ze tijdens de repetitieavonden even alles vergeet en geen stress of depressie voelt. Een andere deelnemer zei letterlijk: 'Daar waar ik zo eenzaam was en weinig mensen kende, heb ik er nu weer een nieuwe familie bij: een theaterfamilie!’ Iemand anders vertelde ook door het theater weer terug bij zichzelf te komen. Door stress kun je vergeten wie je was. Deze acteur heeft zichzelf weer gevonden. Dit theaterproject maakt zoveel los bij iedereen.”

De voorstelling nodigt het publiek uit om stil te staan bij de eigen overtuigingen. “Kunnen mensen zich inleven in iemand die zij nog niet kennen? Iemand van hier, iemand die misschien uit nood hierheen is gekomen, of iemand met een heel ander leven en verhaal? Dat verbindende gevoel, dat raakt iedereen.”

De voorstelling duurt korter dan een gemiddeld theaterstuk. Daarna volgt namelijk een interactief nagesprek. “Het publiek mag dan vragen stellen of eigen ervaringen delen.”

De voorstelling Niet Normaal! is te zien op zaterdag 28 juni en zaterdag 5 juli 2025 om 20:00 uur in Het Diekhuus. Meer informatie en kaarten via www.nietnormaaltheater.nl.

