De provincie Zuid-Holland controleert dit zwemseizoen voor het eerst ook de kwaliteit van het water en de veiligheid bij het zandstrandje in Den Bommel. Daarmee is het de veertiende plek op het eiland waarvoor een zwemadvies wordt afgegeven. Het onderhoud is overgedragen aan de gemeente.

Door Jelle Gunneweg

Het strandje ligt enigszins verscholen aan het Haringvliet, vlakbij de jachthaven. ‘Bommel Beach’ noemen de dorpsbewoners de plek, die ooit alleen bestond uit een grasveld en een beetje zand. Tot zo’n 15 jaar geleden een actieve bewonersgroep besloot het terrein zelf op te knappen. Ze maakten de plek schoon en richtten het in met zelfgebouwde zitplekken, speeltoestellen en een fietsenrek.

Gewild

Sindsdien is het een gewilde plek voor jonge gezinnen en de jeugd uit het dorp. Een waterpoule is afgezet met gele drijfbollen, zodat kleine kinderen veilig kunnen zwemmen en spelen. In het diepere water ligt een grote mat waar de oudere jeugd vanaf kan springen. De ligweide kijkt uit op natuureiland Tiengemeten en regelmatig passeren hier plezierjachten.

Het is een rustige plek die vooral door de dorpsbewoners zelf wordt gebruikt, vertelt een bezoeker terwijl hij zijn hond op het strand laat ravotten. “Bij de ingang staat een slagboom en je kunt nergens parkeren. Daardoor is het hier nooit druk. Alleen wandelaars en fietsers kunnen hier makkelijk komen.”

Populair

Dat kan weleens anders worden, nu Bommel Beach is opgenomen in de provinciale lijst met zwemadviezen, vreest Marco Driesse. Hij is één van de oorspronkelijke initiafnemers van de opknapbeurt en hoopt dat het strandje niet té populair wordt. “Het zou jammer zijn als het niet meer alleen voor de dorpsbewoners is. Aan de andere kant: je kunt het niet tegenhouden. Er komen ook vissers en arbeidsmigranten die hier tijdelijk aan het werk zijn.”

Onderhoud

Hij is wel blij dat de gemeente het onderhoud heeft overgenomen. De laatste jaren zijn er veel vernielingen en het herstel- en timmerwerk zijn de bewoners wel een beetje zat. Driesse: “Alles van hout wordt opgestookt bij kampvuren. Ook het fietsenrek is gesloopt. Geen idee wie er achter zit, maar frustrerend is het wel. We gaan nu statafels van beton maken.”

Dat er sinds dit jaar een officieel zwemadvies voor het badstrand geldt, verandert voor Marco Driesse niet veel. “De waterkwaliteit werd eigenlijk altijd al gecontroleerd. Dan hing er bij de ingang een waarschuwing als er bijvoorbeeld blauwag was geconstateerd. Alleen wordt het zwemadvies nu ook op de site gepubliceerd. En daarmee is het meer zichtbaar.”

De waterkwaliteit en veiligheid van alle plekken op het eiland wordt tijdens het zwemseizoen (1 mei tot 1 oktober) regelmatig gecontroleerd. Als het niet in orde is, kan de provincie een waarschuwing geven, een negatief zwemadvies afgeven of een zwemverbod instellen. Hierover wordt gecommuniceerd op www.zwemwater.nl.

