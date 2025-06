De gemeente Goeree-Overflakkee waarschuwt via Facebook voor mogelijke gevaren bij het badstrand aan de Grevelingendam (aan de kant van restaurant PUUR). De afgelopen dagen zijn daar meerdere zwemmers met heftige klachten uit het water gehaald, vermoedelijk na steken van de Pieterman of de Japanse kruiskwal.

Vanwege de ernst van de klachten en het toenemende aantal meldingen wordt het momenteel sterk afgeraden om hier te zwemmen.

De gewone Pieterman is een vis die zich vaak in het zand verstopt, vlak onder de waterlijn. Hij heeft scherpe, giftige stekels op zijn rug. Wie per ongeluk op hem stapt, kan een zeer pijnlijke steek oplopen, met zwelling, roodheid en in sommige gevallen misselijkheid tot gevolg.

De Japanse kruiskwal is een kleine, deels doorzichtige kwal die de laatste jaren vaker voorkomt in het Grevelingenmeer. Zijn tentakels kunnen bij aanraking brandwondenachtige huidirritatie veroorzaken.

Wat te doen bij klachten?

Spoel de huid met warm water of dompel de plek onder (bij voorkeur 40–45 graden).

Is er geen warm water beschikbaar? Spoel dan af met zeewater (geen zoet water).

Neem bij aanhoudende klachten contact op met de huisartsenpost.

