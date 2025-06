Wie altijd al eens een kijkje wilde nemen achter de gevel van een monumentaal pand op Goeree-Overflakkee, krijgt in september weer volop de kans. Ook zoekt de gemeente monumenteigenaren die hun woning tijdens Open Monumentendag willen openstellen voor publiek.

Door Linda van der Klooster

In het weekend van 13 en 14 september 2025 opent een groot aantal monumenten op Goeree-Overflakkee opnieuw de deuren voor het publiek tijdens Open Monumentendag. In heel Nederland trekken jaarlijks zo’n twee miljoen bezoekers eropuit om het culturele erfgoed van dichtbij te ontdekken.

Goeree-Overflakkee kent met meer dan 350 rijksmonumenten en ruim 160 gemeentelijke monumenten een rijk geschakeerd aanbod, van eeuwenoude kerken en molens tot historische boerderijen en statige woonhuizen. “Het eiland behoort niet voor niets tot de Federatie Grote Monumentengemeenten van Nederland”, vertelt een woordvoerder van de gemeente.

Verhalen

Het landelijke thema van Open Monumentendag is dit jaar ‘Erfgoed en Architectuur’. Het thema biedt een breed perspectief. “Monumenten tonen niet alleen bouwstijlen en technieken uit vroegere eeuwen, maar vertellen ook iets over het dagelijks leven van de vroegere bewoners. Door deze verhalen zichtbaar en toegankelijk te maken, blijft het verleden levend voor een breed publiek. De gebouwen en hun verhalen brengen tijdens het evenement samen het verleden tot leven.”

Specifiek op Goeree-Overflakkee ligt dit jaar de nadruk op de vele monumentale woningen op het eiland. Eigenaren van dergelijke panden worden aangemoedigd om hun woning open te stellen. “Wij roepen eigenaren van monumentale woningen op: meld u aan voor Open Monumentendag en deel het verhaal van uw bijzondere pand met de erfgoedenthousiastelingen en architectuurliefhebbers van Goeree-Overflakkee.”

Rondleiding

Eigenaren kiezen zelf op welke manier ze het gebouw aan het publiek tonen. “Van een eenvoudige openstelling tot uitgebreide rondleidingen of andere activiteiten, alles is mogelijk. Ook kiest u zelf van hoe laat tot hoe laat u mensen wilt ontvangen en of u koffie en thee aanbiedt.”

Als dank ontvangen alle deelnemende eigenaren een officieel monumentenschildje van de gemeente. “Het schildje, dat bij de voordeur kan worden geplaatst, maakt zichtbaar dat het huis deel uitmaakt van het erfgoed van Goeree-Overflakkee. Zo ziet iedereen: dit is niet zomaar een woning, maar een woning met een verhaal!”

Aanmelden kan tot en met 29 juni via een digitaal formulier.

