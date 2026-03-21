Nel van Engen-Kuijper uit Melissant ontvangt zilveren gemeentepenning





Vrijwilliger Nel van Engen-Kuijper heeft vrijdag 20 maart 2026 in het Diekhuus de zilveren gemeentepenning van de gemeente Goeree-Overflakkee ontvangen. Zij kreeg deze onderscheiding uit handen van burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman. De gemeentepenning werd uitgereikt als waardering voor haar jarenlange en bijzondere inzet voor het Filmhuis in het Diekhuus in Middelharnis.

Een gemeentepenning is een blijk van waardering voor een persoon of instelling die zich voor de gemeente of de plaatselijke gemeenschap op bijzondere wijze verdienstelijk heeft gemaakt.

Filmhuis Diekhuus

Het Filmhuis viert dit jaar zijn 50-jarig jubileum en behoort daarmee tot een van de oudste filmhuizen van Nederland. Wat ooit begon als een initiatief van een groep enthousiaste vrijwilligers, groeide uit tot een belangrijke culturele voorziening binnen de gemeente. Nel van Engen-Kuijper speelt daarin een belangrijke rol. Zij is al 35 jaar onafgebroken actief als vrijwilliger bij het Filmhuis. In die periode heeft zij zich op uiteenlopende manieren ingezet: van het selecteren van films, het regelen van licenties tot het verzorgen van publiciteit en het bijhouden van de ledenadministratie. Ook tijdens de filmavonden zelf was zij actief betrokken, onder andere bij de kaartverkoop, het klaarzetten van de zaal en de bardienst.

Bijzondere inzet

Haar doorzettingsvermogen bleek ook tijdens een eerder jubileum van het Filmhuis. Toen een film van de Nederlandse regisseur Bert Haanstra vertoond zou worden en de licentie niet via de distributeur te verkrijgen was, ging Van Engen-Kuijper zelf op zoek naar de erfgenamen van Haanstra. Na persoonlijk contact wist zij alsnog toestemming te krijgen om de film te vertonen.

Blijvende betrokkenheid

Ook na haar tachtigste verjaardag blijft Van Engen-Kuijper actief betrokken bij het Filmhuis. Zo bezoekt zij nog iedere maand de filmbeurs in Den Bosch om nieuwe films te selecteren.

Waardering

Bij de uitreiking sprak burgemeester Grootenboer-Dubbelman haar grote waardering uit: “Mevrouw Van Engen, het Filmhuis laat al vijftig jaar films zien, maar eigenlijk bent u al vijfendertig jaar één van de mooiste hoofdrolspelers achter de schermen. Namens het gemeentebestuur wil ik u dan ook heel hartelijk bedanken voor uw jarenlange inzet en betrokkenheid.”

Tip de redactie



📧 Mail naar

📞 Bel naar

Heb je nieuws voor ons? Of het nu gaat om een leuk verhaal, een opmerkelijk bericht, iets dat speelt in de buurt of als je politie of andere hulpdiensten ergens ziet: laat het ons weten!📧 Mail naar redactie@omroeparchipel.nl 📞 Bel naar 0187-682630 💬 Stuur een WhatsAppje naar 0187-609512

Foutje gezien of twijfel over een advertentie?

Zie je een fout in dit artikel, werkt iets niet goed of kom je een advertentie tegen die niet klopt? Laat het ons weten via Zie je een fout in dit artikel, werkt iets niet goed of kom je een advertentie tegen die niet klopt? Laat het ons weten via redactie@omroeparchipel.nl . We kijken er graag naar.

Door Internetredactie Omroep Archipel