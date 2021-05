Goeree-Overflakkee in 1000 stukjes

Na de succesvolle introductie van Flakkeese en Goereese mondkapjes brengt het Streekmuseum weer iets nieuws op de markt. Een ideaal cadeautje voor bijvoorbeeld opa en oma-dag op 4 juni 2021. Verras opa of oma of jezelf met een op Goeree-Overflakkee gefabriceerde puzzel van 1000 stukjes.

Er zijn drie varianten. De Markt van Goedereede, het Sas van Dirksland en uiteraard mag het Laantje van Middelharnis van Meindert Hobbema niet ontbreken. De foto van de Markt in Goedereede is gemaakt door Johan Naessens en de foto van het Sas van Dirksland door Anne-Marie Vermaat.

De legpuzzels zijn van kwalitatief hoogwaardig karton gemaakt en gaan daarom jarenlang mee. Elke puzzel is een mooie uitdaging voor de echte puzzelliefhebber die het leuk vindt om met het eiland bezig te zijn. De afbeeldingen zijn in de hoogste resolutie afgedrukt op de puzzelstukjes, dit garandeert een haarscherpe puzzel met heldere kleuren.

De unieke legpuzzels zijn voor 34,95 verkrijgbaar in de museumwinkel aan de Kerkstraat van Sommelsdijk in hoeveelheden van 1000 puzzelstukjes. Vanwege de landelijke coronamaatregelen is het museum nog steeds gesloten. Gelukkig voor het museum is de museumwinkel geopend en kan door verkoop van bijvoorbeeld deze legpuzzels toch wat inkomsten worden gegenereerd. En zo probeert het Streekmuseum van Goeree-Overflakkee met wat creativiteit het hoofd boven water te houden en ook op deze manier Eilandverhalen te vertellen en door te vertellen.