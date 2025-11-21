Goeree-Overflakkee in top 10 opbrengstverlies zonnepanelen

Vanaf 1 januari 2027 stopt de salderingsregeling voor zonnepanelen in Nederland. Huishoudens kunnen dan hun teruggeleverde stroom niet langer wegstrepen tegen hun eigen verbruik. In Zuid-Holland gaan hierdoor 481.000 huizen gemiddeld € 199,- per jaar mislopen. Op Goeree-Overflakkee ligt het verlies zelfs op ongeveer € 257,- per jaar. Het onderzoek werd uitgevoerd door Independer, op basis van gegevens van CBS en RVO.

De regeling maakte het mogelijk om overtollige stroom in zonnige maanden te verrekenen met verbruik in minder zonnige maanden. Het verdwijnen van deze regeling betekent dat huishoudens minder financieel voordeel hebben van hun zonnepanelen.

Getroffen

Goeree-Overflakkee behoort tot de top tien gemeenten in Zuid-Holland waar huishoudens het hardst getroffen worden, de gemeente staat namelijk op de zevende plaats. Andere gemeenten in deze lijst zijn Nieuwkoop (€ 275,-), Hoeksche Waard (€ 273,-) en Molenlanden (€ 270,-). Vooral grotere woningen met veel dakruimte voelen het effect sterker, omdat zij vaak meer zonnepanelen hebben dan zij direct nodig hebben.

Rendabel

Ondanks het wegvallen van de salderingsregeling blijft investeren in zonnepanelen vaak lonend. Op Goeree-Overflakkee heeft 53% van de huizen zonnepanelen, ruim boven het provinciale gemiddelde van 27%. Pim Holstvoogd, expert energie en verduurzaming bij Independer: “De aanschafprijzen zijn gedaald, de kwaliteit is verbeterd en huishoudens gebruiken steeds meer stroom voor warmtepompen en elektrische auto’s. Wie veel zelf verbruikt of een thuisbatterij heeft, verdient de investering nog steeds terug.”

Meer informatie over het onderzoek is te vinden op de website van Independer.

Tip de redactie

Heb je nieuws voor ons? Of het nu gaat om een leuk verhaal, een opmerkelijk bericht, iets dat speelt in de buurt of als je politie of andere hulpdiensten ergens ziet: laat het ons weten! Mail naar redactie@omroeparchipel.nl, bel naar 0187-682630 of stuur een WhatsAppje naar 0187-609512.



Door Internetredactie Omroep Archipel