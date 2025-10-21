Gratis kwartetspel en flyer moeten opvoeders helpen praten over online gedrag

De VeiligheidsAlliantie regio Rotterdam (VAR), waar Goeree-Overflakkee deel van uitmaakt, heeft op 17 oktober 2025 twee nieuwe, gratis tools gelanceerd die opvoeders en professionals moeten ondersteunen bij het gesprek met jongeren over hun online leefwereld. De VAR wil met deze materialen jongeren, opvoeders en professionals helpen zich bewust te worden van de kansen en risico’s van het digitale leven. Het doel is een veilige en open communicatie over online veiligheid te bevorderen.

Het eerste hulpmiddel is een emoji-kwartetspel, genaamd ‘Meer dan een plaatje’. Dit spel is bedoeld om op een toegankelijke en speelse manier het gesprek over de betekenis van emoji’s op gang te brengen. De emoji’s zijn ingedeeld in thema’s als seksualiteit, drugs, geweld en radicalisering. Door samen kwartetten te verzamelen en de betekenis te bespreken, kunnen opvoeders en jongeren onderwerpen die vaak onder de oppervlakte blijven bespreekbaar maken.

Digitaal opgroeien

Er is ook een flyer beschikbaar: ‘Digitaal opgroeien’, die uitlegt hoe sociale mediaplatforms zoals Instagram, TikTok en Snapchat werken. De flyer bespreekt zowel de voordelen van online contact en het delen van informatie, als de mogelijke risico's, zoals het delen van persoonlijke gegevens, online pesten en het beïnvloed worden door misleidende informatie. Ook bevat de flyer concrete vragen om het gesprek tussen opvoeders en jongeren over hun digitale leefwereld te stimuleren en gaande te houden.

De officiële overhandiging van de eerste set materialen vond plaats door burgemeester Theo Segers van Molenlanden, voorzitter van de VAR, aan burgemeester Jan de Vries van Sliedrecht, regionaal portefeuillehouder jeugd en veiligheid. Beiden benadrukten het belang van een veilige en gezonde digitale omgeving voor jongeren.

De bestanden van het kwartetspel en de flyer zijn gratis te downloaden via de kennisbank op de website van de VeiligheidsAlliantie regio Rotterdam.

Door Internetredactie Omroep Archipel