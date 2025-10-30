Gratis naar de bieb: provincie bekijkt de mogelijkheden

De provincie Zuid-Holland gaat onderzoeken hoe bibliotheken beter toegankelijk kunnen worden voor alle inwoners en of een gratis lidmaatschap voor mensen met een laag inkomen mogelijk is. Provinciale Staten stemden op 15 oktober 2025 in met een motie van GroenLinks-PvdA om dit te verkennen, samen met gemeenten en bibliotheekorganisatie ProBiblio.

De provincie start het onderzoek omdat sinds kort een nieuwe wet van kracht is: de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob). Die wet legt de verantwoordelijkheid voor een goed functionerend bibliotheeknetwerk bij gemeenten, terwijl de provincie toezicht houdt. In de praktijk blijken er echter grote verschillen te zijn in bereikbaarheid, aanbod en financiering van bibliotheken. Niet iedere inwoner van Zuid-Holland heeft nu toegang tot een volwaardige bibliotheekvoorziening.

Volgens Provinciale Staten is dat zorgelijk, omdat lezen, leren en digitale vaardigheden steeds belangrijker worden om mee te kunnen doen in de samenleving. De provincie wil daarom inzicht krijgen in waar de grootste knelpunten liggen en hoe die kunnen worden opgelost.



Kansen

De motie van GroenLinks-PvdA vraagt het provinciebestuur om samen met ProBiblio en gemeenten te onderzoeken hoe Zuid-Holland haar nieuwe rol kan invullen en welke kansen er zijn om de toegankelijkheid te verbeteren. Ook wordt gekeken naar de mogelijkheid van een pilotproject waarin mensen met een kleine beurs gratis lid kunnen worden van de bibliotheek.

De resultaten van het onderzoek worden later gedeeld met Provinciale Staten. Daarmee zet de provincie een eerste stap richting een bibliotheeknetwerk waarin alle inwoners gelijke toegang hebben tot informatie, educatie en ontwikkeling.

Door Internetredactie Omroep Archipel