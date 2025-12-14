 Luister radio: Ons Eiland, Altijd Dichtbij of kijk live TV

Steeds meer woningen aardgasvrij, ook op Goeree-Overflakkee

Foto

Steeds meer Nederlanders verwarmen hun huis zonder aardgas. In 2024 was 11,2 procent van de woningen volledig aardgasvrij, tegen 8,7 procent in 2022. Ook op Goeree-Overflakkee stappen huiseigenaren over op aardgasvrije verwarming. Voor verwarming gebruiken zij meestal een warmtepomp, zodat ze niet afhankelijk zijn van een cv-ketel of blokverwarming, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Op Goeree-Overflakkee was in 2023 5,1 procent van de woningen volledig elektrisch verwarmd. Daarnaast werd 4,6 procent hoofdzakelijk elektrisch verwarmd, met nog een kleine bijdrage van gas.

Landelijk zijn ook bijna-aardgasvrije woningen in opkomst. Dit zijn huizen die bijvoorbeeld een hybride warmtepomp gebruiken en daardoor veel minder gas verbruiken dan traditionele woningen. In 2024 maakte 3,7 procent van de woningen deel uit van deze groep, tegen 1,5 procent in 2022.

Vooral nieuwere woningen, gebouwd vanaf 2015, worden vaker volledig of bijna elektrisch verwarmd. Sinds juli 2018 krijgen nieuwe gebouwen geen vergunning meer voor een aansluiting op het aardgasnet. Het type woning speelt ook een rol: vrijstaande woningen worden vaker elektrisch verwarmd (bijna 13 procent) dan appartementen (5 procent).

Tip de redactie
Heb je nieuws voor ons? Of het nu gaat om een leuk verhaal, een opmerkelijk bericht, iets dat speelt in de buurt of als je politie of andere hulpdiensten ergens ziet: laat het ons weten! Mail naar redactie@omroeparchipel.nl, bel naar 0187-682630 of stuur een WhatsAppje naar 0187-609512.

Zondag 14 december 2025
Door Internetredactie Omroep Archipel

Meer nieuws van Goeree-Overflakkee:

Foto
Hulpdiensten rukken uit voor bestelbusje in sloot
Foto
Toneelgroep Streekmuseum sleept cheque van 10.000 euro binnen
Foto
Rijk draagt 6 miljoen bij aan project Stad Aardgasvrij
Foto
Stellendam geniet van versierde kerstetalage
Foto
Werkcentrum Rijnmond blijft gevestigd in bibliotheek Middelharnis
Foto
Overval op tankstation De Tille aan de N59, dader voortvluchtig
Foto
Gefusilleerde Armeense soldaten op Havenhoofd herdacht
Foto
25 auto-inbraken op Goeree-Overflakkee in 2025
Foto
Nieuwe zorgen om Haringvlietbrug: schade ernstiger dan verwacht
Foto
Scholen benadrukken veiligheid en acceptatie tijdens Paarse Vrijdag