Steeds meer woningen aardgasvrij, ook op Goeree-Overflakkee

Steeds meer Nederlanders verwarmen hun huis zonder aardgas. In 2024 was 11,2 procent van de woningen volledig aardgasvrij, tegen 8,7 procent in 2022. Ook op Goeree-Overflakkee stappen huiseigenaren over op aardgasvrije verwarming. Voor verwarming gebruiken zij meestal een warmtepomp, zodat ze niet afhankelijk zijn van een cv-ketel of blokverwarming, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Op Goeree-Overflakkee was in 2023 5,1 procent van de woningen volledig elektrisch verwarmd. Daarnaast werd 4,6 procent hoofdzakelijk elektrisch verwarmd, met nog een kleine bijdrage van gas.

Landelijk zijn ook bijna-aardgasvrije woningen in opkomst. Dit zijn huizen die bijvoorbeeld een hybride warmtepomp gebruiken en daardoor veel minder gas verbruiken dan traditionele woningen. In 2024 maakte 3,7 procent van de woningen deel uit van deze groep, tegen 1,5 procent in 2022.

Vooral nieuwere woningen, gebouwd vanaf 2015, worden vaker volledig of bijna elektrisch verwarmd. Sinds juli 2018 krijgen nieuwe gebouwen geen vergunning meer voor een aansluiting op het aardgasnet. Het type woning speelt ook een rol: vrijstaande woningen worden vaker elektrisch verwarmd (bijna 13 procent) dan appartementen (5 procent).

Door Internetredactie Omroep Archipel