Grensoverschrijdend gedrag in en om Dorpstienden Ouddorp

SRGO meldt dat er zich enkele incidenten hebben voorgedaan in en om zaal- en sportcomplex Dorpstienden waarbij sprake was van grensoverschrijdend gedrag richting het personeel en het gebouw. De incidenten zijn van dusdanige aard dat de veiligheid van zowel gebruikers als personeel in het geding is en men reeds de assistentie van de politie heeft moeten inroepen. Daarom hebben het bestuur en de directie van SRGO besloten om met onmiddellijke ingang (27 maart 2023) de locatie Dorpstienden voor minimaal twee weken te sluiten.

SRGO gaat op korte termijn met burgemeester en politie in overleg over de veiligheid in en rond het gebouw. Daarnaast overlegt SRGO met de gemeente over de mogelijkheden om het complex gefaseerd open te stellen voor primaire gebruikers zoals scholen en (sport)verenigingen.

SRGO voorzitter Gerrit de Jong: “Het is natuurlijk heel vervelend om zo’n drastische maatregel te moeten nemen, maar de veiligheid van gebruikers en personeel staat voorop. Hoewel wij primair verantwoordelijk zijn voor wat er binnen in het gebouw gebeurt, zien wij ook dat buiten op straat te vaak overlast plaatsvindt. Hier hebben onze bezoekers en medewerkers last van. Daarom overleggen wij op korte termijn met burgemeester en politie over hoe het nu verder moet. Ook overleggen we deze week met de verschillende gebruikers van Dorpstienden over de situatie. Samen met hen en de gemeente zoeken we naar oplossingen. Tot die tijd blijven de deuren van Dorpstienden minimaal twee weken gesloten.”