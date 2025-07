RGO College doneert picknicktafels aan haven Battenoord

Het Eco-team van het RGO College heeft deze zomer het schoolplein van de school vergroend. Daarbij werd oud materiaal hergebruikt, waaronder picknicktafels die niet meer nodig waren. Deze tafels zijn geschonken aan Watersportvereniging Battenoord.

De vereniging kon de steun goed gebruiken. In november 2023 verzakte een deel van de kademuur over een lengte van 46 meter. Daarbij raakte ook een houten steiger beschadigd. Inmiddels heeft het waterschap de meeste herstelwerkzaamheden uitgevoerd. Voor de kademuur is gekozen voor basalton: een duurzaam en onderhoudsarm materiaal.

Op de vernieuwde kade ontbraken nog zitplekken voor bezoekers. Dankzij de donatie van het RGO Eco-team staan er nu picknickbanken aan het water, waarmee de haven weer een stukje gastvrijer is geworden.

Door Internetredactie Omroep Archipel