Haal gratis compost op bij de milieustraat





Op zaterdag 28 maart 2026 is het Landelijke Compostdag en kunnen inwoners van Goeree-Overflakkee gratis zakken compost ophalen bij de milieustraat van het RAD. De Compostdag is een jaarlijks initiatief van de Vereniging Afvalbedrijven.

Het is een bedankje aan de inwoners voor hun inspanningen om het hele jaar door groente-, fruit- en tuinafval gescheiden aan te leveren. Op deze manier kan er goede compost van worden gemaakt die kan worden ingezet in de land- en tuinbouw of in de eigen moestuin. Naast dit bedankje is het initiatief ook bedoeld om mensen te stimuleren het afval op de juiste manier gescheiden te blijven aanbieden.

De compost kan worden opgehaald tussen 08:00 en 13:30 uur bij de milieustraat in Goedereede aan de Provincialeweg 12b of in Middelharnis aan de Johannispolderseweg 19. Er geldt een maximum van 80 liter per huishouden. Op is op. Wie alleen compost komt halen, hoeft hiervoor geen afspraak te maken. Als dit wordt gecombineerd met het wegbrengen van goederen, moet er wel een tijdslot worden gereserveerd.

Door Internetredactie Omroep Archipel