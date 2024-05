Oefening: schietpartij en brandstichting in een middelbare school

De Veiligheidsregio Rotterdam en de gemeente Goeree-Overflakkee hielden van maandag 13 mei tot en met donderdag 16 mei 2024 vier avonden lang een grootschalige crisisoefening in de oude Technische School in Middelharnis.

Brandweer, politie, ambulances, speciale interventieteams van de politie en de brandweer en crisisteams van de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio, het Rode Kruis en de Dienst Bevolkingszorg van de gemeente deden mee. Het scenario was een schietpartij en brandstichting in een middelbare school, met doden, gewonden en veel paniek. Om het zo realistisch mogelijk te laten lijken, werd er gebruik gemaakt van rook, special effects en geluiden.

Naast alle hulpverleners liepen er ook figuranten en Lotus-slachtoffers - speciaal opgeleide acteurs - rond, inclusief realistisch geschminkte verwondingen. Van de brandweer deed ook het QRT, het Quick Respons team, mee aan de oefening. Dat zijn gespecialiseerde brandweermensen die de interventieteams van de politie kunnen ondersteunen. Zij oefenen regelmatig samen.

Diverse raadsleden en wethouders kwamen tijdens de vier oefenavonden kijken hoe het ging. Hoewel het scenario alle avonden hetzelfde was, was het verloop toch steeds net anders. De vier oefenavonden worden per dienst en in zijn geheel geëvalueerd.



Door Internetredactie Omroep Archipel