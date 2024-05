Opening nieuw schoolplein obs Stellegors

Op 13 mei 2024 werd het nieuwe schoolplein van obs Stellegors geopend. In de meivakantie hebben Michel van der Werf van Speeltotaal en Peter Otte van Otte Hoveniers en hun werknemers hard gewerkt om het schoolplein eens flink onder handen te nemen.

De leerlingenraad van de school heeft in de klassen naar de wensen van de leerlingen gevraagd en heeft deze in de vergaderingen besproken met de directeur. Het moest vooral een groen, uitdagend en gezellig schoolplein worden. En dat is het geworden; er zijn veel tegels uit gehaald en plantjes en houtsnippers voor in de plaats gekomen, en veel toffe toestellen; schommels, een klimtoestel, een klimheuvel met kruipbuis en glijbaan en een behendigheidsparcours. De kinderen zijn enorm blij met het plein.

Een grote uitdaging was de financiering van het plein. Al een aantal jaar hebben de kinderen een sponsorloop georganiseerd waarvan een deel naar ROPARUN maar ook een deel gespaard werd voor dit goede doel. Tevens organiseerde de AC een zomerfair en een cake-actie. Daarnaast is er vanuit SOPOGO voor elke school wat beschikbaar. En gelukkig heeft de school ook subsidie van de gemeente Goeree-Overflakkee en van het Windfonds ontvangen. Karel Raven en Jan Alleman (ook op de foto) van het Windfonds waren aanwezig en vertelden over het doel van het Windfonds.



Door Internetredactie Omroep Archipel