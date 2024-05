Heftige buikgriep door norovirus treft veel inwoners

Er heerst een flinke buikgriep in grote delen van Nederland. Vooral Goeree-Overflakkee is zwaar getroffen. Het RGO meldt dat inmiddels ruim 100 mensen ziek thuis zijn. Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis in Dirksland zou zelfs code rood hebben gegeven, zo wordt gemeld in een bericht op social media dat zeer vaak wordt gedeeld. Dat is echter niet waar, meldt het ziekenhuis nu.

Het ziekenhuis heeft maandag 13 mei 2024 een officieel bericht naar buiten gebracht. Daarin schrijft de communicatieafdeling dat er een norovirus heerst, dat zorgt voor buikgriepachtige verschijnselen. Veel personeel en patiënten van het ziekenhuis zijn inderdaad ziek. Het ziekenhuis heeft echter geen code rood gegeven.

In het vaak gedeelde social media bericht wordt ook gemeld dat de klachten worden veroorzaakt door het drinkwater. Dat wordt ook ontkracht door het ziekenhuis en door waterbedrijf Evides. Het waterbedrijf meldt dat de kwaliteit van het drinkwater continu wordt gemonitord en dat er op dit moment geen aanwijzing is dat het norovirus in het drinkwater zit. Het is dus veilig om het water uit de kraan te drinken en er eten mee bereiden.

Volgens Evides is onze drinkwatervoorziening goed beschermd tegen alle virussen. De waterzuiveringen van Evides zijn dankzij zorgvuldige zuiveringsmethoden goed in staat om alle virussen waarvan bekend is dat ze via water kunnen worden overgedragen te verwijderen.

Het norovirus is een zeer besmettelijk virus dat een ontsteking van het maagdarmkanaal veroorzaakt. Dat wordt buikgriep genoemd en gaat gepaard met klachten als braken, diarree, misselijkheid, koorts, hoofdpijn, buikpijn of buikkramp. Rond de 4,5 miljoen Nederlanders krijgen jaarlijks buikgriep. Een half miljoen van de gevallen wordt veroorzaakt door het norovirus. De tijd tussen besmetting en klachten ligt tussen de één en drie dagen.

Het norovirus is erg besmettelijk. Er zijn geen inentingen of medicijnen om besmetting te voorkomen. Het enige dat enigszins helpt, is een goede hygiëne, dus de handen goed wassen met sop.



Door Internetredactie Omroep Archipel