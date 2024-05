A Seal komt in actie voor gestrande zeehond bij Haringvlietdam

Op de vroege ochtend van zondag 12 mei 2024 strandde een zeehond op de trailerhelling in de buurt van de Haringvlietdam, aan de kant van Hellevoetsluis. De alertheid van voorbijgangers leidde tot een melding bij A Seal Zeehondenopvang in Stellendam. Ze konden alleen op dat moment niks betekenen voor de zeehond.

Het gewicht van een zeehond kan oplopen tot meer dan honderd kilogram, waardoor het verplaatsen van het dier een uitdaging vormt. De reddingsbrigade van Hellevoetsluis reageerde snel en zette een afzetting op rond het gebied waar de zeehond zich bevond. De zeehond was erg verzwakt. Later in de middag kwam het bericht dat er gedacht werd dat de zeehond was overleden. Maar bijzonder genoeg werd eind van de dag de zeehond toch levend in het water aangetroffen. Mogelijk bezig met zijn laatste zwemronde, wie zal het zeggen...



Door Sem Hoek