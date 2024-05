Sportactiviteiten in meivakantie op Goeree-Overflakkee

In de tweede week van de meivakantie organiseerde Sportteam GO twee sportactiviteiten voor de kinderen op Goeree-Overflakkee. Op maandag 6 mei konden kinderen meedoen aan een zaalvoetbaltoernooi in De Gooye in Dirksland en op dinsdag 7 mei deden meer dan 130 kinderen mee aan de GO Jump & Play in de Grutterswei in Oude-Tonge. Deelname was gratis en er waren verschillende prijzen te winnen.

Zaalvoetbaltoernooi in Dirksland

Het zaalvoetbaltoernooi vond plaats in de ochtend en in de middag. In de ochtend konden kinderen van groep 3,4 en 5 lekker voetballen met door hun zelf samengestelde teams en in de middag kinderen van groep 6, 7 en 8. 's Ochtends waren er 6 teams en 's middags 9. De spannende wedstrijden in de ochtend speelden we in 1 poule op een groot veld. In de middag werd er een fanatieke wedstrijd in 2 poules op een klein veld gespeeld, waarna 4 teams in de finales op het grote veld in actie kwamen.

In de ochtend ging het team 'de Voetbalvrienden' er met de winst vandoor. De tweede plek werd verdiend door 'Dream Soccers' en de derde plek werd na een spannende wedstrijd verdiend door 'de jongens mix Flakkee'. De prijs voor de beste keeper werd uitgereikt aan Ruth van 'FC Dirksland'. De prijs voor beste speler ging naar Aimee van 'de knokkende knakworsten'. De prijs voor het sportiefste team werd gegeven aan team 'de blauwe toppers'. Ze waren erg enthousiast. Bij dit team ging het echt om het plezier.

In de middag ging het team 'de blauw witte krijgers' er met de eerste prijs vandoor na een hele spannende penaltyserie tegen 'Kablonki'. Team 'Kablonki' werd tweede. 'De hekkende kipnuggets' veroverden de derde plek na nogmaals een penaltyserie tegen 'de Spartaanse Girls'. De prijs voor de beste speler ging naar Leá uit het team 'de Danoontjes'. De beste keeper was Fébe van 'de Spartaanse Girls'.

GO Jump & Play in Oude-Tonge

Op dinsdag 7 mei deden meer dan 130 kinderen mee aan de GO Jump & Play in Oude-Tonge. Kinderen konden freerunnen, klimmen in de opblaastoren, klauteren over de stormbaan en boogschieten. De kinderen van groep 3 tot en met 5 waren welkom in de ochtend en de kinderen van groep 6 tot en met 8 in de middag. Via school hebben de kinderen een flyer meegekregen met informatie over deze dag.

De gemeente kijkt terug op geslaagde activiteiten. Ze wil alle kinderen hartelijk bedanken voor hun komst, inzet en beleving. Meer informatie op www.gosportencultuur.nl.



Door Internetredactie Omroep Archipel