Thuis herstellen bij eenvoudige letsels dankzij app

In een poging om de zorg efficiënter te maken, implementeert Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis in Dirksland een innovatieve aanpak voor patiënten met eenvoudige letsels. Nu hoeven patiënten met bijvoorbeeld een gebroken teen of een verzwikte enkel niet meer terug te keren naar het ziekenhuis voor een poliklinische controle. Na behandeling op de gipskamer of spoedeisende hulp, zullen ze thuis herstellen met behulp van de Virtual Fracture Care app.

Chirurg Basir legt uit: "Vroeger moesten patiënten met dergelijke letsels na een week terugkomen voor een controleafspraak. Onderzoek heeft aangetoond dat dit niet altijd noodzakelijk is, omdat deze letsels over het algemeen goed herstellen. Met de Virtual Fracture Care app kunnen patiënten nu thuis herstellen, waardoor ze geen vrij meer hoeven te nemen om naar het ziekenhuis te reizen, en wij als ziekenhuis kunnen ons vervolgens richten op andere patiënten."

Om een succesvol thuisherstel te waarborgen, is adequate begeleiding van essentieel belang. Marieke van Splunter, afdelingshoofd Spoedeisende Hulp, benadrukt: "Patiënten die in aanmerking komen voor de Virtual Fracture Care app ontvangen duidelijke instructies van ons. De app bevat uitgebreide informatie over het letsel, de behandeling en het herstel, inclusief instructievideo's en oefeningen. Indien digitaal niet haalbaar is, wordt de informatie ook op papier verstrekt. Bij vragen over herstel of de app kunnen patiënten altijd contact opnemen met de Breuklijn. Indien nodig, kan alsnog een controleafspraak worden gemaakt."

De Virtual Fracture Care app wordt momenteel in meer dan 40 ziekenhuizen gebruikt over de hele wereld. Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis beschouwt deze app als een tastbaar voorbeeld van de digitaliseringsstappen die ze zetten om de zorg te verbeteren en te optimaliseren.



Door Internetredactie Omroep Archipel