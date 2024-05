Oproep: Deel uw bijzondere hobby met Omroep Archipel!

Bent u een inwoner van Goeree-Overflakkee met een unieke hobby en een bijzonder verhaal? Omroep Archipel wil graag van u horen! De streekomroep is altijd op zoek naar inspirerende en verrassende verhalen van Goeree-Overflakkee. Momenteel is het productieteam bezig met een nieuwe serie reportages waarin bijzondere hobby’s van medebewoners in de schijnwerpers worden gezet. Of het nu gaat om zeldzame verzamelingen, creatieve ambachten, extreme sporten of iets heel anders – de omroep is geïnteresseerd in uw passie en de verhalen die daarmee gepaard gaan.

Als uw verhaal wordt geselecteerd, komt een camerajournalist langs om een reportage te maken waarin uw hobby en verhaal centraal staan. Deze reportages zullen worden uitgezonden op Omroep Archipel en gedeeld op de sociale media-kanalen.

Neem deze kans om uw bijzondere hobby in de schijnwerpers te zetten en laat Goeree-Overflakkee en omstreken zien wat u drijft en inspireert! Wilt u meedoen? Stuur dan een korte e-mail naar de redactie via redactie@omroeparchipel.nl. U kunt ook bellen naar 0187-682630.



Door Internetredactie Omroep Archipel