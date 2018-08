Haringvlietsluizen later open vanwege watertekort

Alles staat klaar om de Haringvlietsluizen te kunnen openen. Maar het wordt nog even uitgesteld. Het Kierbesluit schrijft voor dat de sluizen bij een lage Rijnafvoer dicht staan. Bovendien heeft de droogte in Nederland geleid tot veel hinder als gevolg van watertekorten. Daarom heeft minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) besloten om de feestelijke starthandeling van het Kierbesluit op 5 september 2018 uit te stellen naar een nieuwe datum. Een datum op korte termijn die aansluit bij het op een kier zetten van de sluizen.

Waterschap Hollandse Delta en Evides Waterbedrijf hebben de afgelopen vier jaar diverse nieuwe innamepunten, pijpleidingen, sloten en kanalen aangelegd. Hiermee is de zoetwatervoorziening voor de eilanden Voorne-Putten, Goeree-Overflakkee en Schouwen-Duiveland veiliggesteld. Nu deze werkzaamheden zijn afgerond, is aan alle voorwaarden voldaan om te kunnen starten met 'Lerend implementeren' van het Kierbesluit.

Vismigratie

Het doel van het Kierbesluit is het bevorderen van de internationale vismigratie en het verbeteren van de biodiversiteit. Het wordt voor bijvoorbeeld zalm en zeeforel mogelijk om stroomopwaarts naar hun paaigebieden te zwemmen.

Een ander effect is dat het westelijk deel van het Haringvliet zouter wordt. In het Kierbesluit is geborgd dat innamepunten ten oosten van de lijn Middelharnis–Spui zoetwater kunnen innemen. Bij lage rivierafvoeren staan de sluizen dicht. Met een uitgebreid onderzoeks- en monitoringsprogramma houdt Rijkswaterstaat nauwkeurig in de gaten of de zoutintrek niet verder komt dan de afgesproken grens.

Nieuwe innamepunten in gebruik

Tijdens deze droge zomer heeft waterschap Hollandse Delta de nieuwe innamepunten al gebruikt. De agrariërs op Voorne-Putten en Goeree-Overflakkee beschikken hierdoor de hele zomer over voldoende zoetwater. Ook Evides Waterbedrijf maakt de hele zomer al gebruik van het nieuwe innamepunt.