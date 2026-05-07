Hartafwijking stopt haar niet, Sélah (6) zet zich nu in voor stichting Opkikker





De zesjarige Sélah uit Nieuwe-Tonge weet als geen ander wat het is om ziek te zijn. Toch zet ze zich, samen met haar moeder, in voor andere gezinnen als ambassadeur van de Stichting Opkikker. Van 4 tot en met 9 mei is zij het gezicht van een landelijke koekactie, die zij zelf mede op touw zette.

Het gezin beleefde in 2025 zelf een Opkikkerdag via de Stichting Opkikker: een zorgeloze, onvergetelijke dag voor gezinnen met een langdurig ziek kind. Niet alleen Sélah, maar ook de andere drie kinderen van het gezin hebben een fantastische dag gehad. Ze willen daarom graag iets voor de organisatie terug doen. “Iedereen had zoveel geduld en was die dag zo lief. Het voelt echt als een familie. Zo nam ook iemand haar rolstoel over zodat ik met het gezin kon genieten in plaats van te moeten zorgen. Je hoeft even niet aan te staan”, vertelt Kimberley.

Donorbuisje

Na de geboorte van Sélah bleek haar aorta te kort te zijn. Deze is tijdens een zware operatie verlengd met een stukje van een donor. Toen ze daarna werd afgekoppeld van de hart-longmachine kreeg ze een bloedprop. Door het herseninfarct en de reanimatie hierna kon ze haar linkerarm niet meer bewegen. Met een intensieve training wordt inmiddels geprobeerd de arm weer te kunnen gebruiken.

Ook groeit het donorbuisje niet mee met haar hart, wat een nieuwe ingreep in de toekomst onvermijdelijk maakt. Er is een leerachterstand en ze kan geen lange afstanden lopen, maar wordt op school geaccepteerd zoals ze is. “Ze speelt buiten met andere kinderen en we krijgen hulp voor bijvoorbeeld de leerachterstand”, vertelt haar moeder.

60.000 verkochte koeken

De koekactie is niet de eerste actie waarbij ze door Sélah betrokken zijn. “Ze is een hartekind dus voor de Stichting Hartekind hebben we al eens 5.000 euro opgehaald met de Hartekind Ride. Dat is alweer even geleden, dus het was tijd om ons weer in te zetten voor een ander goed doel.” Ze hoopt dan ook met deze actie landelijk weer 5.000 euro op te halen. “Van elke koek wordt door bakkerij 't Stoepje 10 cent gedoneerd. Ze hebben zo’n 600 kramen in heel Nederland. Als die allemaal meedoen en 100 koeken verkopen, dan komen we op 6.000 euro uit voor het goede doel. Maar 100 euro zou al mooi zijn, elke cent is meegenomen.”

Het gezin is sinds 11 april 2026 ook officieel ambassadeur van Stichting Opkikker en vindt het belangrijk iets voor anderen te kunnen terug doen. “We weten dat je elkaar kunt verliezen en we genieten van elke dag. We hebben vaak gehuild, maar zijn hierdoor ook closer geworden. Je moet gewoon blijven lachen en zelf de slingers ophangen.” Kimberley hoopt dan ook dat de stichting meer bekendheid krijgt op het eiland.

“We hebben in februari Valentijnspakketjes uitgedeeld aan gezinnen met een ziek kind. Dan zie je dat er best wel wat gezinnen op het eiland hiermee te maken hebben. Veel mensen kennen Stichting Opkikker ook wel van naam, maar iets als KIKA is toch veel bekender. Maar we hopen dat hierdoor meer mensen zich ermee gaan bezighouden en de stichting willen ondersteunen.” Jezelf of een ander voor een Opkikkerdag aanmelden, kan overigens niet. Dit wordt altijd gedaan via een zorgverlener of arts.

De gevulde koek hartjes van de actie zijn vrijdagochtend 8 mei 2026 te koop bij de bakkerskraam op de markt in Oude-Tonge.

Door Internetredactie Omroep Archipel