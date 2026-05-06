N215 opnieuw op twee plekken afgesloten





Op zaterdag 9 mei 2026 is de N215 opnieuw op twee plekken afgesloten voor werkzaamheden. De sluiting duurt van 07:00 tot 13:00 uur.

Op het deel van de N215 tussen de kruising met de N498 bij Oude-Tonge en rotonde De Tram bij Nieuwe-Tonge is de weg in één richting afgesloten. Verkeer vanuit Oude-Tonge kan die ochtend niet rechtstreeks naar Nieuwe-Tonge rijden. Wie vanuit Nieuwe-Tonge komt, kan nog wel via rotonde De Tram en de Oudelandsedijk richting Oude-Tonge rijden. Deze afsluiting komt door het aansluiten van toe- en afritten.

De andere locatie waar wordt gewerkt, ligt tussen rotonde De Tram en de Groeneweg. Hier is de weg helemaal afgesloten en wordt er wegmarkering aangebracht. Verkeer wordt omgeleid via Stad aan 't Haringvliet.

Na deze werkzaamheden zijn de op- en afrit aan de kant van de parallelweg aangesloten en in gebruik. Vanaf de hoofdrijbaan kun je de N215 af om Nieuwe-Tonge in te rijden. Ook kun je vanuit dit dorp invoegen op de N215 om richting Middelharnis te rijden.

De oprit van Nieuwe-Tonge naar Oude-Tonge is tijdelijk afgesloten. Verkeer vanuit Nieuwe-Tonge kan vanaf de Oudelandsedijk oversteken naar de parallelweg en rotonde De Tram gebruiken om op de N215 richting Oude-Tonge te komen.

De werkzaamheden aan de nieuw aan te leggen toe- en afrit kosten meer tijd dan gedacht. Hierdoor gaan ze twee weken later open dan de bedoeling was.

Door Internetredactie Omroep Archipel