Supermarkt in Ouddorp mag niet open op zondag: rechter wijst beroep af





Een supermarkt in Ouddorp mag op zondag niet open. Dat heeft het College van Beroep voor het bedrijfsleven bepaald. De uitspraak is gedaan op woensdag 6 mei 2026. De supermarkt vond dat de regels in strijd zijn met Europese wetten, maar de rechter ging daar niet in mee. De uitspraak is ook slecht nieuws voor zes andere supermarkten in Nederland met een vergelijkbare zaak.

De zaak ging over Ouddorp Have B.V. (Albert Heijn). Deze supermarkt vroeg de gemeente Goeree-Overflakkee om op zondag open te mogen zijn van 08:00 tot 22:00 uur. De gemeente wees dit verzoek af. Volgens de lokale regels mag de gemeente geen algemene toestemming geven. Alleen winkels in toeristische gebieden of speciale plekken, zoals musea en zorginstellingen, mogen soms wel open.

De supermarkt was het hier niet mee eens en stapte naar de rechter. Volgens het bedrijf zorgen de regels voor oneerlijke concurrentie. Andere plekken, zoals groothandels, horeca, een bakker in de ochtend of een kiosk op een station, mogen soms wel open. De supermarkt zei ook dat er geen goede reden is voor dit verschil.

De gemeente gaf aan dat zij geen toestemming mág geven volgens de regels. Ook vindt de gemeente dat de wet niet in strijd is met Europese regels. Volgens de gemeente zijn de regels er om de zondagsrust te beschermen en om de omgeving netjes te houden.

Oordeel van de rechter

De rechter gaf de gemeente gelijk. Volgens het College is het verbod om op zondag open te zijn geen beperking volgens Europese regels. Daarom hoeft de wet niet verder getoetst te worden. De beslissing van de gemeente blijft dus staan.

Deze uitspraak zorgt direct voor duidelijkheid in heel Nederland. De rechter behandelde tijdens een zitting op 10 februari 2026 namelijk tegelijkertijd de rechtszaken van zes andere supermarkten uit andere gemeentes,. Omdat de rechter in de zaak van Ouddorp nu een duidelijke streep trekt, weten de andere supermarkten en gemeentes in Nederland ook meteen waar ze aan toe zijn.

Heb je nieuws voor ons? Of het nu gaat om een leuk verhaal, een opmerkelijk bericht, iets dat speelt in de buurt of als je politie of andere hulpdiensten ergens ziet: laat het ons weten!📧 Mail naar redactie@omroeparchipel.nl 📞 Bel naar 0187-682630 💬 Stuur een WhatsAppje naar 0187-609512

Zie je een fout in dit artikel, werkt iets niet goed of kom je een advertentie tegen die niet klopt? Laat het ons weten via redactie@omroeparchipel.nl . We kijken er graag naar.

Door Internetredactie Omroep Archipel