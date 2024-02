Herdenking Watersnoodramp 1953 in Oude-Tonge

Gemeente Goeree-Overflakkee herdacht 1 februari 2024 de Watersnoodramp. In vier plaatsen vonden herdenkingsbijeenkomsten plaats en er was een eucharistieviering. Burgemeester Grootenboer-Dubbelman was aanwezig op de Begraafplaats Watersnood aan de Heerendijk in Oude-Tonge.

Het dorp dat 71 jaar geleden het zwaarst werd getroffen. 305 inwoners kwamen daar om het leven.



Door Internetredactie Omroep Archipel