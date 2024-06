Het Surf Project viert 10-jarig bestaan

Het Surf Project viert in 2024 het 10-jarig bestaan. In 2014 is het Surf Project begonnen als een pilot om kinderen met downsyndroom, autisme en adhd surfles te geven. Inmiddels is het op vier locaties langs de Noordzeekust te vinden, waaronder het strand bij Ouddorp.

Veel leerlingen komen elk jaar terug. Ze krijgen 1-op-1 begeleiding van een surfmaatje, een ervaren surfer, die continu bij de deelnemer blijft. Voor elke leerling hebben de lessen van het Surf Project, naast het sportief bezig zijn en het plezier, specifieke voordelen. Voor de deelnemers met autisme zorgt het dat prikkels verminderen, kinderen met adhd kunnen lekker hun energie kwijt en voor de leerlingen met downsyndroom is het een manier om samen met anderen sportief bezig te zijn. Er is ook veel aandacht voor het geven van succeservaringen, door te focussen op wat een kind wel kan. Dat is goed voor het zelfvertrouwen.

De afgelopen maand hebben de surfers drie keer de golven bij het strand van Ouddorp getrotseerd. In het najaar volgen er nog meer lessen.



Door Linda van der Klooster