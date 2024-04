Het verleden van Goeree-Overflakkee in De Ouwe Waerelt

Hoe zag Middelharnis er rond 1900 uit? De nieuwste editie van historisch tijdschrift De Ouwe Waerelt beschrijft het. Naast tal van andere interessante wetenswaardigheden over het verleden van Goeree-Overflakkee.

Het aantal inwoners van Middelharnis, de hoeveelheid woningen en waar ze stonden, de werkgelegenheid, het onderwijs, justitie, verkeer en vervoer – het komt allemaal naar voren in de beschrijving van het dorp rond 1900. De lezer komt erachter dat er onder meer veertien broodbakkers, twaalf schoenmakers en zes slagers waren, dat een kwart van de woningen was besmet met wandgedierte en dat de gasfabriek toen al een prijsplafond hanteerde.

Peter Keuker, oud-directeur van openbare basisschool De Inktvis, beschrijft de geschiedenis van het openbaar onderwijs in Dirksland. Hetzelfde dorp is in De Ouwe Waerelt ook vertegenwoordigd met een artikel over de oude begraafplaats aan de Kapoenstraat.

Verder bevat het tijdschrift, dat dezer dagen verschijnt, onder meer artikelen over een kundige vroedvrouw uit Melissant, het verenigingsleven in Ouddorp, een aantal bijzondere bouwwerken van architect Willem Brinkman en de feestelijkheden op Goeree-Overflakkee rond het 25-jarig jubileum van koning Willem III in 1874. Vanwege de regen op die feestdag lukte het vrijwel nergens om ’s avonds de illuminaties te ontsteken...

De Ouwe Waerelt is een uitgave van de Historische en Archeologische Vereniging voor Goeree-Overflakkee De Motte. Leden van De Motte ontvangen De Ouwe Waerelt gratis in de bus. Het blad is ook te koop bij de boekhandels Van der Boom in Sommelsdijk en Dekker en Van Esbroek in Middelharnis.

De Ouwe Waerelt is een uitgave van de Historische en Archeologische Vereniging voor Goeree-Overflakkee De Motte.



Door Internetredactie Omroep Archipel