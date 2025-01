Historie van de Ouddorpse Reddingsbrigade gebundeld in jubileumboek

De Ouddorpse Reddingsbrigade, opgericht in 1950, viert in 2025 een bijzonder jubileum. Ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan wordt er een jubileumboek samengesteld dat de rijke geschiedenis van de brigade in beeld brengt. Met foto’s, krantenartikelen en persoonlijke verhalen wordt het verleden tot leven gewekt. De brigade roept iedereen op om bij te dragen aan dit historische project.

Heeft u materiaal zoals foto’s, artikelen of persoonlijke verhalen over de reddingsbrigade? Stuur dit dan vóór 19 januari 2025 naar jubileum@ouddorpsereddingsbrigade.nl. Met zo’n 100 leden zet de brigade zich dagelijks in voor de veiligheid rond het water. Om het jubileum mogelijk te maken, wordt gezocht naar sponsoren en donateurs. Draagt u de brigade een warm hart toe? Neem dan contact op met de reddingsbrigade.



Door Internetredactie Omroep Archipel