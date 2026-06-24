Parallelweg bij Nieuwe-Tonge dicht wegens werkzaamheden





Vanaf maandag 22 juni tot en met vrijdag 3 juli 2026 is de parallelweg bij De Tram en de kruising parallelweg - Molendijk bij Nieuwe-Tonge afgesloten. Aansluitend wordt van 3 tot en met 5 juli 2026 gewerkt aan de kruising parallelweg en de Molendijk.

De parallelweg krijgt een nieuwe inrichting met onder meer een parkeerstrook en fietssuggestiestroken. Ook wordt de kruising voorzien van een nieuwe markering. Deze visuele maatregel moet de snelheid omlaag brengen.

De werkzaamheden vinden plaats in twee fasen. In de eerste fase wordt gewerkt aan de parallelweg vanaf de Molendijk tot net voorbij de eerste inrit van DLG Logistics. De werkzaamheden bestaan uit het opbreken van de bermen en verharding buiten de rijbaan. Ook wordt de geleiderail verwijderd en worden er nieuwe openbare verlichting, mantelbuizen en kolkenleidingen aangebracht.

Behalve de parallelweg is ook de doorsteek tussen deze weg en de hoofdrijbaan afgesloten. De weg is wel toegankelijk voor (brom)fietsers, terwijl landbouwverkeer tussen rotonde De Tram en de Vroonweg gebruik kan maken van de hoofdrijbaan. Bestemmingsverkeer is mogelijk via de omleiding over de Vroonweg.

Pendeldienst

Van vrijdag 3 juli 20:00 uur tot en met zondag 5 juli 18:00 uur wordt gewerkt aan de kruising parallelweg en de Molendijk. Tijdens dit weekend wordt het asfalt gefreesd, een deel van de kruising afgegraven om deze te verlagen en de ondergrond weer vlak gemaakt. Daarna worden twee lagen asfalt aangebracht. De parallelweg is dan afgesloten voor al het verkeer vanaf de kruising Molendijk - parallelweg tot voorbij de eerste inrit van Visbeen.

Voor fietsers wordt een pendeldienst ingezet. Zij kunnen zich melden bij de taxi en worden met hun fiets veilig via de hoofdrijbaan vervoerd. Ook tijdens dit weekend is bestemmingsverkeer mogelijk via de Vroonweg.

Het asfalteren vindt plaats van dinsdag 21 juli 20:00 tot woensdag 22 juli 05:00 uur. Ook dan kunnen fietsers gebruikmaken van de pendelbus. Overig verkeer maakt gebruik van de hoofdrijbaan en kan via de Vroonweg de parallelweg bereiken. Woningen en bedrijven in het werkvak zijn niet bereikbaar.

Tip de redactie



📧 Mail naar

📞 Bel naar

💬 Stuur een WhatsAppje naar Heb je nieuws voor ons? Of het nu gaat om een leuk verhaal, een opmerkelijk bericht, iets dat speelt in de buurt of als je politie of andere hulpdiensten ergens ziet: laat het ons weten!📧 Mail naar redactie@omroeparchipel.nl 📞 Bel naar 0187-682630 💬 Stuur een WhatsAppje naar 0187-609512

Foutje gezien of twijfel over een advertentie?

Zie je een fout in dit artikel, werkt iets niet goed of kom je een advertentie tegen die niet klopt? Laat het ons weten via Zie je een fout in dit artikel, werkt iets niet goed of kom je een advertentie tegen die niet klopt? Laat het ons weten via redactie@omroeparchipel.nl . We kijken er graag naar.

Door Internetredactie Omroep Archipel