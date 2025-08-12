Hoe herken je een mui en wat te doen als je erin terechtkomt

Langs de Nederlandse kust zijn opnieuw meerdere zwemmers in de problemen gekomen door muien. Ook bij de kust van Ouddorp komen de verraderlijke stromingen voor. Hoe voorkom je dat je in een mui terechtkomt en, als het toch misgaat: hoe kom je eruit?

Een mui is een smalle strook water waarin de stroming van het strand af beweegt, vaak tussen twee zandbanken in. Een mui is vaak te herkennen aan water waar minder of geen golven breken. Het water lijkt daar rustiger, maar juist op die plek kan een sterke onderstroom je tientallen meters de zee in trekken. Meestal is ook te zien dat in een mui het water van het strand af stroomt.

Reddingsbrigade Nederland waarschuwt dat de risico’s in augustus extra groot zijn, door een groter verschil tussen eb en vloed. Vooral bij afgaand tij en stevige wind kan het levensgevaarlijke situaties opleveren. Afgelopen weekend was het raak bij Texel. Drie zwemmers raakten in de problemen doordat ze in een mui terechtkwamen. Een van hen heeft het niet overleefd.

Het advies is om uitsluitend te gaan zwemmen op bewaakte stranden, waar toezicht wordt gehouden door lifeguards. Probeer te weten waar de muien zich bevinden. Ze zijn herkenbaar doordat het water rustiger lijkt, minder golft en donkerder van kleur is.

Kom je onverhoopt toch in een mui? Blijf rustig. Hoewel je instinctief wilt proberen terug te zwemmen naar de kust, doe dat niet. Spaar je energie, want tegen de stroming van de mui in zwemmen heeft geen zin. Wel kun je parallel aan de kust uit de mui proberen te zwemmen. Gebruik golven om terug op het strand te komen. Lukt dat niet? Drijf met de stroming mee op je rug en steek een arm omhoog om de aandacht te trekken.

Een mui trekt je niet onder water, maar kost energie als je ertegenin zwemt. Met de juiste kennis kun je er weer uitkomen en jezelf redden. De verantwoordelijkheid voor zwemveiligheid ligt vooral bij de badgast zelf. Reddingsbrigade Nederland dringt aan op een goede voorbereiding. Ga nooit alleen zwemmen, ga niet verder dan tot je knieën het water in als je niet kunt zwemmen en blijf altijd bij kleine kinderen. Lees de informatieborden bij zwemwaterlocaties en stel je op de hoogte van de betekenis van de waarschuwingsvlaggen.

Op de website van Reddingsbrigade Nederland zijn meer tips over veilig zwemmen te vinden.

Door Internetredactie Omroep Archipel