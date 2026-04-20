Gemeente stopt uitbreiding arbeidsmigranten: eerst beter inzicht nodig





De gemeenteraad van Goeree-Overflakkee heeft op 16 april 2026 een aangepast beleidsplan voor de huisvesting van arbeidsmigranten vastgesteld. Er werd uitgebreid gesproken over het plan ‘Grip krijgen’. De raad wil met het besluit beter zicht krijgen op het aantal arbeidsmigranten en hun woonomstandigheden. Ook moet het beleid zorgen voor minder druk op de woningmarkt en minder overlast in woonwijken.

De raad nam eerst een amendement aan van CDA en Trots op Goeree-Overflakkee. Dit voorstel wijzigt het oorspronkelijke plan op belangrijke punten. Zo mogen er voorlopig geen nieuwe centrale woonlocaties bijkomen naast de al geplande locaties in Middelharnis (circa 200 plaatsen) en Melissant (circa 300 plaatsen).

Voorwaarden

Nieuwe locaties of uitbreiding zijn pas mogelijk als aan vier voorwaarden is voldaan. De gemeente moet beter inzicht hebben in het aantal en type arbeidsmigranten, met een sluitende registratie. Ook moet de handhaving op illegale en te volle bewoning aantoonbaar zijn verbeterd. Verder moeten woningen in dorpen weer beschikbaar komen voor lokale inwoners. Tot slot mag uitbreiding pas weer als de gemeenteraad het beleid heeft beoordeeld op resultaten.

Belangrijk

Volgens de raad is goede huisvesting om meerdere redenen belangrijk. Arbeidsmigranten hebben recht op veilige en schone woonruimte. Tegelijk zijn zij belangrijk voor de lokale economie, omdat veel bedrijven afhankelijk zijn van hun inzet. Betere huisvesting moet ook helpen om overlast in woonwijken en op vakantieparken te verminderen.

Vertragend

Niet alle partijen waren het eens met het amendement. Wethouder Markwat ontraadde het voorstel en noemde het overbodig en vertragend. Hij wees erop dat de ontwikkeling van nieuwe locaties al veel tijd kost, bijvoorbeeld door vergunningen en mogelijke juridische procedures. Volgens hem wordt het moeilijker om illegale bewoning aan te pakken als er niet genoeg legale woonplekken zijn. Ook gaf hij aan dat de gemeente nu onvoldoende capaciteit heeft om overal goed te handhaven.

Beter afstemmen

Tijdens de vergadering kwam ook een recent overleg met ondernemers, huisvesters en uitzendbureaus aan bod. Daar is afgesproken dat alleen arbeidsmigranten worden gehuisvest die op het eiland werken of voor lokale bedrijven actief zijn. De gemeente wil vraag en aanbod van huisvesting beter op elkaar afstemmen, vooral voor kort verblijf.

Het amendement werd aangenomen met 18 stemmen voor en 11 tegen. Daarna stemde de hele raad unaniem in met het aangepaste beleidsplan. Daarmee is het beleid officieel vastgesteld.

Tip de redactie



📧 Mail naar

📞 Bel naar

📧 Mail naar redactie@omroeparchipel.nl 📞 Bel naar 0187-682630 💬 Stuur een WhatsAppje naar 0187-609512

Foutje gezien of twijfel over een advertentie?

Zie je een fout in dit artikel, werkt iets niet goed of kom je een advertentie tegen die niet klopt? Laat het ons weten via redactie@omroeparchipel.nl . We kijken er graag naar.

Door Internetredactie Omroep Archipel