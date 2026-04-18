Eerst drinken, dan rennen: opvallend sportevent komt naar Middelharnis





Geld inzamelen voor KiKa door een paar biertjes te drinken. Voor velen klinkt het misschien als muziek in de oren. Er is alleen een klein detail: je moet nog wel (hard)lopend een mijl afleggen. Dat is in het kort wat de Beermile inhoudt die Niels en Julia Donkersloot op zaterdag 23 mei 2026 organiseren in Middelharnis.

“We hebben het ooit gezien in Utrecht en Nijmegen en als grap hebben we tegen elkaar gezegd dat we ook nog eens een Beermile willen organiseren”, geeft het stel uit Dirksland aan. Ze zijn zelf fanatieke sporters die in september een halve triatlon gaan doen. Die vanzelfsprekendheid waarmee zij sporten, is ook een van de redenen waarom voor het goede doel KiKa is gekozen.

“Ik heb een vriend die op zijn veertiende leukemie heeft gehad. Hij is nu kankervrij, maar heeft nog steeds last van de nawerkingen. Terwijl wij kunnen sporten en kunnen doen en laten wat we willen. KiKa is heel lang bezig geweest met het genezen van kanker en nu onderzoeken ze ook de bijwerkingen en zetten ze zich in voor een betere kwaliteit van leven”, vertelt Julia over hun motivatie. “We hebben net een bijeenkomst met KiKa gehad en inmiddels geneest 90% van de kinderen met kanker. Dus nu kán er ook worden gefocust op de levenskwaliteit”, voegt Niels toe. “Je bent kankervrij, dus je hebt geen kankercellen meer, maar dat betekent niet dat je leven meteen weer normaal is. Er is nu bijvoorbeeld veel onderzoek naar immunotherapie, waarbij alleen de cellen worden aangepakt waar dat nodig is.”

Naast de Beermile willen ze ook geld inzamelen door zelfgemaakte keramiek te verkopen. “Op Koningsdag staan we ermee in Dirksland en wat over blijft, wordt verkocht tijdens de Beermile. Ook staat er dan een kraampje met informatie over KiKa. Eten en drinken verkopen we niet, dat was lastig met de vergunning. De gemeente was toch al wat verbaasd over de combinatie van alcohol en een ziekte. Maar je kunt mensen niet verbieden bier te drinken, dus dan kunnen we het maar beter voor iets goeds gebruiken”, vertellen ze.

Borrelende buiken

Deelnemers lopen op 23 mei vier rondes op de atletiekbaan en leggen zo de afstand van een mijl (1,61 kilometer) af. Voor elke ronde moeten ze een biertje drinken, met of zonder alcohol. “Mensen denken dat het zonder alcohol makkelijker gaat, maar het gaat om het koolzuur. Dat gaat op een gegeven moment wel borrelen”, zeggen ze lachend. “Het eerste rondje is wel leuk, het tweede rondje wordt al heftig en de derde en vierde ronde zijn heel lastig”, voegt Niels toe. De twee noemen het een ludieke activiteit, die ook geschikt is voor niet-sporters die in zijn voor een lolletje. “Je bent binnen tien minuten klaar, dus het is ook voor niet-hardlopers. Het gaat gewoon om de gezelligheid”, vertelt Julia. “Het wordt ook zeker leuk om naar te kijken voor toeschouwers.”

Tot nu toe hebben zich 25 deelnemers ingeschreven, maar het stel verwacht zo’n 100 tot maximaal 200 lopers. “We hebben veel toezeggingen, dus we verwachten de komende tijd nog veel mensen erbij te krijgen”, vertelt Niels. De deelnemers moeten 25 euro per persoon betalen, wat rechtstreeks naar het goede doel gaat. Voor broodnodige onderdelen als startnummers en een locatie zijn GO Triatlon en AV Flakkee als sponsors gevonden.

Of er een vervolg komt op deze eerste editie hangt nog af van hoe het aanslaat. “Het kan altijd gekker en groter, maar eerst maar kijken hoe het deze keer gaat”, besluit het stel. Wie ook mee wil doen, kan zich inschrijven via Instagram/beermileflakkee.

Door Internetredactie Omroep Archipel