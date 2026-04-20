Informatieavond over Zuiderdiep: terug naar brak water of zoet behouden?





Op donderdag 7 mei 2026 organiseert waterschap Hollandse Delta een informatieavond over het Zuiderdiep en de havenkanalen. Het waterschap wil zorgen voor goed water in het gebied. Daarbij wordt gekeken naar landbouw, natuur, recreatie en visserij. De grote vraag is of het water zoet, brak of zout moet zijn.

Het gebied ligt bij het Zuiderdiep, bij de Haringvlietdam op de Kop van Goeree. Ook de havenkanalen naar Dirksland, Goedereede en Stellendam horen erbij. Vroeger was het water daar brak en stond het in verbinding met de zee. Nu is het zoet water. In 2014 is besloten dat het water weer brak mag worden, maar nog niet hoe brak precies.

Er zijn onderzoeken gedaan naar verschillende mogelijkheden. Ook zijn er gesprekken gevoerd met bewoners en organisaties. Daaruit zijn vijf opties gekomen: twee hoofdopties en drie tussenopties. Deze worden op de informatieavond uitgelegd. Bezoekers kunnen vragen stellen en hun mening geven. Het waterschap gebruikt deze reacties bij het besluit dat later wordt genomen.

Bij het besluit spelen verschillende belangen mee. De landbouw wil graag zoet water houden, maar onder meer de Partij voor de Dieren en NLGO willen juist brak water. Dan kunnen planten en dieren die bij brak water horen terugkomen. Ook kunnen vissen zoals de stekelbaars en de glasaal zich beter verplaatsen tussen zout en zoet water. “De locatie Zuiderdiep is in Nederland de enige die zonder veiligheidsproblemen ontwikkeld kan worden tot een zout/brak intergetijdengebied, waarvan met de aanleg van de Deltawerken heel veel verloren is gegaan", schrijft de NLGO in een brief aan de gemeente.

De informatieavond is in ’t Haegse Huus in Stellendam en begint om 18:30 uur. Aanmelden kan tot en met zondag 3 mei via de website van het waterschap.

Tip de redactie



📧 Mail naar

📞 Bel naar

💬 Stuur een WhatsAppje naar Heb je nieuws voor ons? Of het nu gaat om een leuk verhaal, een opmerkelijk bericht, iets dat speelt in de buurt of als je politie of andere hulpdiensten ergens ziet: laat het ons weten!📧 Mail naar redactie@omroeparchipel.nl 📞 Bel naar 0187-682630 💬 Stuur een WhatsAppje naar 0187-609512

Foutje gezien of twijfel over een advertentie?

Zie je een fout in dit artikel, werkt iets niet goed of kom je een advertentie tegen die niet klopt? Laat het ons weten via Zie je een fout in dit artikel, werkt iets niet goed of kom je een advertentie tegen die niet klopt? Laat het ons weten via redactie@omroeparchipel.nl . We kijken er graag naar.

Door Internetredactie Omroep Archipel