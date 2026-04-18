Kruising Korteweegje en Oudelandsedijk in Dirksland afgesloten





Op donderdag 23 april 2026 uur is de kruising van het Korteweegje en de Oudelandsedijk in Dirksland afgesloten met een halve rijbaanafzetting. Deze afsluiting begint om 07:00 uur en eindigt om 16:00 uur. Tijdens deze dag wordt de wegmarkering aangebracht.

Het verkeer op het Korteweegje kan doorgaan, maar zal om en om langs de werkzaamheden moeten rijden. Het tankstation en het industrieterrein blijven tijdens de werkzaamheden bereikbaar.

Door Internetredactie Omroep Archipel