Leerlingen CSG Prins Maurits laten talenten zien tijdens 'Trots op Dag'





Op donderdag 15 april 2026 vierde het Praktijkonderwijs van CSG Prins Maurits in Middelharnis samen met leerlingen, ouders en docenten de ‘Trots op Dag’, een dag waarop leerlingen lieten zien waar zij goed in zijn en welke talenten zij hebben. Tijdens de bijeenkomst stonden hun werk, hobby’s en vaardigheden centraal.

Leerlingen presenteerden zichzelf op een catwalk met onder meer sportdemonstraties, foto’s, kleding en voertuigen zoals mountainbikes en fatbikes. Daarna namen ouders en andere gasten deel aan praktijkopdrachten die leerlingen normaal in de les uitvoeren. Zo kregen zij een indruk van het dagelijkse schoolwerk.

Ook waren er wedstrijden waarin leerlingen, soms samen met docenten, opdrachten uitvoerden onder tijdsdruk. Daarbij ging het onder meer om doekjes vouwen, autowielen verwisselen, keukens voorbereiden, straatjes leggen, planten verpotten en cadeautjes inpakken. De leerlingen lieten daarbij zien wat zij in de praktijk hebben geleerd. De winnaars kregen een prijs, zoals een cadeaubon of een handzaag.

De dag werd afgesloten met een gezamenlijke maaltijd op school. Teamleider Ton Sies vertelt: “We zijn ontzettend trots op onze leerlingen. Iedereen heeft talenten, en met deze dag laten we zien hoeveel zij kunnen en hoe ver ze al zijn gekomen. Het is mooi om dit samen met hun familie, betrokkenen en ons team te vieren. Zo werken we samen aan hun toekomst.”

📧 Mail naar

📞 Bel naar

Door Internetredactie Omroep Archipel