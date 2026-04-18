Yannick (31) uit Middelharnis volgt cursus waterschap: speeddaten met bestuurders





Saai. Onduidelijk. Dat vinden veel mensen van de Nederlandse waterschappen. Toch nemen zij beslissingen die direct invloed hebben op onze veiligheid, ons drinkwater en onze leefomgeving. Wie zelf iets wil doen bij het waterschap, kan deelnemen aan de cursus ‘Actief voor het waterschap’. In het voorjaar van 2026 is de eerste groep hiermee gestart en die heeft de cursus inmiddels afgerond.

Eén van de deelnemers is de 31-jarige Yannick Janssen uit Middelharnis. Hij werkt als aquatisch ecoloog en houdt zich bezig met de planten en dieren die in zoet water leven. “Ik heb dus vanzelfsprekend al een bovengemiddelde interesse voor water. Ook kom ik vanuit mijn werk in aanraking met diverse waterschappen in Nederland”, vertelt hij.

Voor Yannick was de stap naar het waterschap klein. Voor anderen is dat misschien anders. Het waterschap lijkt voor veel mensen iets op afstand. Toch doet het waterschap veel meer dan alleen beschermen tegen overstromingen op Goeree-Overflakkee. Zo zorgt het waterschap ook voor het bestrijden van plaagdieren, het controleren van zwemwater en het bepalen van het grondwaterpeil.

Paalrot

Het grondwaterpeil is belangrijk, want als het te laag is, kan dit funderingsschade aan huizen veroorzaken. Bij huizen met houten palen kan dit problemen geven. De palen kunnen dan droog komen te staan. Daardoor kan het hout worden aangetast door schimmel: zogeheten paalrot. De palen worden dan zwakker en huizen kunnen gaan verzakken.

Yannick deed mee aan de eerste cursus van dit jaar. Daarin leerde hij in vijf avonden over het werk van een waterschap en de taak van bestuursleden. Eén van de onderwerpen die voorbijkomt, is hoe gezorgd kan worden voor gezond en schoon water in sloten, vaarten en meren. Ook wordt gesproken over wat nodig is om genoeg water beschikbaar te hebben bij extreme droogte of neerslag. Verder wordt de betaalbaarheid van deze maatregelen behandeld.

“Ik heb altijd al interesse gehad voor politiek, hoe waterschappen werken en water in het algemeen. Toen ik de cursus tegenkwam, was het voor mij dus geen twijfelgeval”, legt hij uit. “En ik heb zeker wat aan de cursus gehad. Met name het inzicht in het verloop van de besluitvormende processen is me bijgebleven. Op de derde avond was er ook een speeddate met bestuurders, die had ik niet verwacht en heb ik wel als waardevol ervaren.” Voor hem was de cursus niet alleen bedoeld om meer te leren over het waterschap. Hij ziet het ook als een eerste stap naar een functie als bestuurder. “Ik ben me wel aan het oriënteren in de mogelijkheden”, geeft hij toe.

In 2027 vinden er waterschapsverkiezingen plaats en mag Nederland naar de stembus om deze bestuursleden te kiezen. Wie ook geïnteresseerd is in ‘Actief voor het waterschap’ kan zich via de website van het waterschap aanmelden voor de laatste cursus van dit jaar. Deze start op 11 juni 2026.

Tip de redactie



Heb je nieuws voor ons? Of het nu gaat om een leuk verhaal, een opmerkelijk bericht, iets dat speelt in de buurt of als je politie of andere hulpdiensten ergens ziet: laat het ons weten!📧 Mail naar redactie@omroeparchipel.nl 📞 Bel naar 0187-682630 💬 Stuur een WhatsAppje naar 0187-609512

Foutje gezien of twijfel over een advertentie?

Zie je een fout in dit artikel, werkt iets niet goed of kom je een advertentie tegen die niet klopt? Laat het ons weten via redactie@omroeparchipel.nl . We kijken er graag naar.

Door Internetredactie Omroep Archipel