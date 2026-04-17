Ruim 100 professionals praten over aanpak verslaving op Goeree-Overflakkee





Ruim 100 professionals uit onderwijs, zorg, welzijn, veiligheid, kerken en de gemeente kwamen in Ouddorp bijeen voor het jaarlijkse netwerkevent van SamenZien. De bijeenkomst vond plaats op donderdag 9 april 2026 bij PiXlife Nature Xperience en stond in het teken van samenwerking rond de aanpak van verslaving op Goeree-Overflakkee.

Het netwerk SamenZien bestaat vijf jaar en richt zich op het voorkomen en signaleren van verslavingsproblemen en het bieden van ondersteuning. Volgens de betrokken organisaties is in die periode een samenwerkingsstructuur ontstaan waarin partijen elkaar beter weten te vinden.

Tijdens de bijeenkomst gingen deelnemers in op verschillende aspecten van verslaving en samenwerking. Sprekers behandelden onder meer de werking van verslaving in het brein, gezond opgroeien en het belang van samenwerking tussen organisaties. In werksessies later op de dag spraken deelnemers over onderwerpen als ervaringsdeskundigheid, initiatieven voor jongeren en de samenwerking tussen onderwijs en zorg.

Een onderdeel van het programma was een video waarin burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman in gesprek ging met zes jongeren van het eiland. Zij vertelden over hun ervaringen met opgroeien op Goeree-Overflakkee. Twee van hen waren aanwezig bij de bijeenkomst.

Wethouder Berend Jan Bruggeman benadrukte het belang van hun inbreng: “Het is waardevol om van jonge inwoners zelf te horen hoe zij opgroeien op Goeree-Overflakkee, wat goed gaat en wat beter kan.”

De betrokken organisaties hebben eerder dit jaar afgesproken de samenwerking binnen SamenZien voort te zetten met een nieuw convenant voor de periode 2026 tot en met 2031.

Heb je nieuws voor ons? Of het nu gaat om een leuk verhaal, een opmerkelijk bericht, iets dat speelt in de buurt of als je politie of andere hulpdiensten ergens ziet: laat het ons weten!📧 Mail naar redactie@omroeparchipel.nl 📞 Bel naar 0187-682630 💬 Stuur een WhatsAppje naar 0187-609512

Zie je een fout in dit artikel, werkt iets niet goed of kom je een advertentie tegen die niet klopt? Laat het ons weten via redactie@omroeparchipel.nl . We kijken er graag naar.

Door Internetredactie Omroep Archipel